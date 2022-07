Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Les pavés ont livré une course haletante dans la cinquième étape du Tour de France gagnée par l'Australien Simon Clarke (Israël PT) mercredi à Arenberg, où le Belge Wout van Aert a conservé son maillot jaune.

L'étape, dans la poussière, a mal tourné pour l'équipe Jumbo, dominatrice la veille: si van Aert a sauvé son maillot jaune malgré une chute, le Slovène Primoz Roglic a perdu plus de deux minutes sur son compatriote Tadej Pogacar, le premier des favoris à l'arrivée.

Pogacar, double vainqueur en titre du Tour, est passé à l'offensive sur les pavés à 18 kilomètres de l'arrivée, en compagnie du Belge Jasper Stuyven. Très à l'aise, il a distancé tous ses adversaires sans réussir toutefois le K.O. dans une course sur terrain sec.

Transformé en super-équipier pour le Danois Jonas Vingegaard, van Aert a secouru son leader... Et quelques autre candidats au podium accrochés à ses basques.

Pour la victoire d'étape, Clarke a battu ses compagnons d'une échappée formée dès le premier quart d'heure de course. La photo-finish a été nécessaire pour le départager du Néerlandais Taco van der Hoorn, remonté in extremis sur la ligne.

Le Norvégien Edvald Boasson Hagen a pris la troisième place devant le dernier membre du quatuor, l'Américain Neilson Powless, désormais deuxième au classement général à treize secondes de van Aert, qui est passé par diverses émotions au cours de cette journée très tendue.

Le porteur du maillot jaune a chuté avec l'un de ses coéquipiers (Steven Kruijswijk) à quelque 97 kilomètres de l'arrivée, à la sortie d'un virage. Il a repris place dans le peloton huit kilomètres plus loin après avoir évité de peu une nouvelle chute en remontant la file des voitures suiveuses.

A l'avant, l'échappée de six coureurs - Cort Nielsen, van der Hoorn, Boasson Hagen, Clarke, Powless, Gougeard - s'est présentée sur le premier des onze secteurs pavés avec 3 min 30 sec d'avance. Au fil des secteurs, chutes et crevaisons se sont multipliées.

Pogacar s'est retrouvé vite esseulé, sans coéquipiers, sur les secteurs pavés. Mais le Slovène, très à l'aise, a relancé lui-même l'allure à plusieurs reprises en tête du groupe.

Roglic, son dauphin du Tour 2020, a été pris dans une chute collective provoquée par une botte de paille empiétant sur la chaussée après avoir été apparemment heurtée par une moto. Avec l'Australien Ben O'Connor (quatrième du Tour 2021), distancé sur l'un des premiers secteurs, il est le principal perdant de la journée.

À près de 36 ans, Clarke a remporté pour la première fois une étape du Tour. Professionnel au plus haut niveau depuis 2011, il a remporté son septième succès dans un palmarès qui comporte deux étapes de la Vuelta.



Par Amal JAYASINGHE - © 2022 AFP