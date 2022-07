Un parfait coup double ! le Slovène Tadej Pogacar (UAE), vainqueur sortant, a remporté jeudi à Longwy la sixième étape du Tour de France et a pris les commandes du classement général de la course.

Pogacar a dépossédé du maillot jaune le Belge Wout van Aert, grand animateur de cette étape, la plus longue du Tour avec près de 220 kilomètres. Le Slovène, double vainqueur du Tour, a battu l'Australien Michael Matthews et le Français David Gaudu dans un sprint en côte, à la veille de la première arrivée au sommet, en haut de la super Planche des Belles Filles.

Le baroud d'honneur de van Aert, au panache indiscutable mais à l'intérêt tactique contestable, et le vent favorable ont permis de boucler l'étape à plus de 49 km/h de moyenne.

Dans une première partie d'étape débridée (101,6 km en deux heures), van Aert a multiplié les coups de boutoir pour provoquer finalement une échappée de trois coureurs avec l'Américain Quinn Simmons, le benjamin du peloton du Tour (21 ans), et le Danois Jakob Fuglsang (37 ans), à... 148 kilomètres de l'arrivée.

Le peloton a accordé jusqu'à quatre minutes au trio lancé dans cette échappée téméraire. Omniprésent depuis le départ du Tour, van Aert a dicté l'allure le plus souvent dans une débauche d'énergie au lendemain de l'étape des pavés, épuisante pour nombre de coureurs.

Après le sprint intermédiaire (km 145), Fuglsang a fini par se relever et van Aert a poursuivi la folle aventure avec Simmons, qui l'a relayé sans arrière-pensée. Derrière le duo, le peloton a réduit son allure et l'écart a frôlé durablement les deux minutes avant de fondre dans les quarante derniers kilomètres.

Seul en tête à l'entrée des trente derniers kilomètres, le Belge a défié le peloton lancé à ses trousses avant d'être rejoint et aussitôt débordé à onze kilomètres de l'arrivée.

Le Russe Aleksandr Vlasov a chuté quelques instants plus tard. À l'avant, Alexis Vuillermoz a démarré dans l'avant-dernière côte aux six kilomètres mais a été rejoint dans la montée d'arrivée, à 1.400 mètres de la ligne.

Au sprint, Pogacar a dominé nettement Matthews et a signé son septième succès d'étape dans le Tour, qu'il dispute pour la troisième fois.

Au classement général, le jeune Slovène (23 ans) compte quatre secondes d'avance sur l'Américain Neilson Powless et 31 secondes sur son dauphin de l'an passé, le Danois Jonas Vingegaard.



AFP