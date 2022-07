Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Un deuxième coureur de l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, le Néo-Zélandais George Bennett, doit quitter le Tour de France après un test positif au covid-19, a annoncé la formation UAE avant le départ de la 10e étape à Morzine (Haute-Savoie).

Un deuxième coureur de l'équipe du maillot jaune Tadej Pogacar, le Néo-Zélandais George Bennett, doit quitter le Tour de France après un test positif au covid-19, a annoncé la formation UAE avant le départ de la 10e étape à Morzine (Haute-Savoie).



Pogacar avait déjà perdu un premier équipier samedi dernier en la personne du Norvégien Vegard Stake Laengen. Bennett est le deuxième cas positif du jour après l'Australien Luke Durbridge (BikeExchange).

Au total, cinq coureurs ont abandonné la course après un test positif au covid. Les Français Geoffrey Bouchard et Guillaume Martin ont dû partir pour cette raison le week-end dernier.

L'ensemble du peloton a passé un test de détection réglementaire dimanche soir qui a donné un résultat négatif pour la totalité des coureurs.

Les différentes équipes procèdent en outre à des tests en interne, à intervalle d'un à deux-trois jours pour la plupart.

L'abandon forcé de Bennett laisse Pogacar entouré de cinq équipiers pour les étapes alpestres et la suite du Tour.

Le Néo-Zélandais, qui courait jusqu'à l'an passé pour la formation rivale Jumbo, était surtout attendu en montagne, à côté du Polonais Rafal Majka et de l'Américain Brandon McNulty qui sont les premiers lieutenants du maillot jaune.

Ces jours derniers, Bennett (32 ans) avait montré une efficacité moindre qu'attendu.



Par Namgay Zam - © 2022 AFP