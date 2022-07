Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

L'actrice Charlotte Valandrey, consacrée par le film "Rouge Baiser" en 1985 et qui avait rendu publics sa séropositivité et ses problèmes au coeur, est décédée mercredi à 53 ans après une nouvelle greffe n'ayant pas pris, ont annoncé à l'AFP son agente et sa famille.

