Concernant les retraites, "je me suis engagé pour décaler l'âge de départ obligatoire jusqu'à 65 ans d'ici 2030, en décalant de mois par an." "Ici la santé est prise en charge, l'éducation est gratuite et les services publics se développent. Il y a trois manière de financer cela, la première l'impôt. On est le pays qui fait payer le plus d'impôts." Donc pas d'augmentation de l'impôt. Deuxième chose la dette, "la dette c'est nos enfants". "On ne doit pas augmenter la dette et j'ai pris l'engagement de la rembourser dès 2026." La troisième, "c'est de créer des richesse".

"Nous devons travailler plus longtemps et pour cela nous devons ouvrir les discussions d'ici la fin de l'été", indique Emmanuel Macron. "On doit faire cette réforme et pour cela il faut bâtir des compromis raisonnables."