Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La 13e étape du Tour de France revient vendredi dans la plaine, au grand soulagement des sprinteurs, entre Le Bourg d'Oisans et Saint-Etienne sur un parcours de 192,6 kilomètres. A la sortie des Alpes, la course évite la plupart des reliefs à l'exception notable du col de Parménie, un obstacle classé en deuxième catégorie (5,1 km à 6,6%) qui pourrait servir de tremplin aux baroudeurs, à plus de 110 kilomètres de l'arrivée.

