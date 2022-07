Publié il y a 22 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Le combat des pompiers se poursuit samedi matin en Gironde pour fixer les deux importants incendies de forêts qui ont ravagé depuis mardi plus de 9.000 hectares à La Teste-de-Buch et à Landiras, a-t-on appris auprès de la préfecture et des pompiers.

