Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Le lanceur de marteau Quentin Bigot a tenu son rang (4e) sans réussir à monter sur le podium des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon) samedi, où le Norvégien Karsten Warholm a rassuré sur son état de forme.

Le lanceur de marteau Quentin Bigot a tenu son rang (4e) sans réussir à monter sur le podium des Championnats du monde d'athlétisme de Eugene (Oregon) samedi, où le Norvégien Karsten Warholm a rassuré sur son état de forme.



Vice-champion du monde en titre, 5e des derniers Jeux olympiques et 4e meilleur performeur mondial 2022, Quentin Bigot représentait l'une des plus sûres chances de médailles de l'équipe de France à Eugene.

Sous des nuages gris, Bigot a réussi le deuxième meilleur concours de sa vie avec un lancer à 80,24 m et cinq jets à plus de 79 m, insuffisant toutefois pour décrocher une médaille.

"C'est +mi-mi+. Je suis déçu de ne pas avoir de médaille, mais je suis fier du concours, très régulier, avec un jet à plus de 80 m. Je suis content d'être arrivé en forme, à mon meilleur niveau, il aurait fallu que je batte bien mon record pour avoir une médaille. Il fallait aller chercher plus", a-t-il commenté en zone mixte.

"Il n'y a pas de remise en question du tout avec mon entraîneur Pierre-Jean Vazel. J'avais fait 4e en 2017 aux Mondiaux avec 77 m, le niveau mondial monte mais je suis cette montée, j'accroche ce panier. Depuis 2016, je prends un mètre par saison. Je veux aller chercher 81 m l'an prochain puis 82 m l'année des Jeux de Paris."

Le Lorrain a été devancé par les trois lanceurs qui occupaient déjà le podium olympique l'été dernier, dans un ordre différent.

Le Polonais Pawel Fajdek, en bronze aux JO, a réussi l'exploit de remporter un cinquième titre mondial consécutif avec un jet à 81,98 m, meilleure performance mondiale de la saison. Seul l'Ukrainien Sergueï Bubka avait déjà fait mieux avec six titres d'affilée à la perche entre 1983 et 1997.

Fajdek a devancé samedi son compatriote champion olympique Wojciech Nowicki (81,03 m) et le vice-champion olympique norvégien Eivind Henriksen (80,87 m).

- 100 m en soirée -

L'équipe de France a pu par ailleurs se réjouir de la démonstration d'Alice Finot, qui a remporté avec autorité sa série du 3.000 m steeple en 9 min 14 sec 34, record de France amélioré de plus de 5 secondes. Finot a rendez-vous mercredi en finale où elle fait figure d'outsider.

Les quatre hurdlers tricolores Pascal Martinot-Lagarde, Sasha Zhoya, Just Kwaou-Mathey (sur 110 m haies) et Wilfried Happio (400 m haies) ont tous franchi le cap des séries.

Sur 400 m haies, le Norvégien Karsten Warholm était particulièrement attendu, alors qu'une blessure musculaire avait entravé sa préparation début juin, l'empêchant de courir cette saison.

Le champion olympique et recordman du monde a dominé sa série avec aisance (49.34).

Il laissera pour la soirée la vedette aux bolides du sprint court, avec les demi-finales (03h00 du matin en France) puis la finale (04h50) du 100 m.

Le vice-champion olympique américain Fred Kerley s'avance en favori après sa démonstration en séries vendredi (9 sec 79), et alors que l'état physique du champion olympique italien Marcell Jacobs pose toujours question.



Par Vanessa CARRONNIER, Arnaud BOUVIER - © 2022 AFP