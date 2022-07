Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Après trois ans d'attente, le Français Enzo Lefort, champion du monde en titre, a réussi à conserver sa couronne au fleuret, mercredi aux Mondiaux d'escrime du Caire.

Lefort a battu en finale l'Italien Tommaso Marini, 15 touches à 14, au terme d'une fin de match à suspense.

Le fleurettiste de 30 ans a eu jusqu'à six touches d'avance (10-4) avant de tomber dans le rythme de l'Italien de 22 ans, qui est parvenu à revenir au score (10-10).

Le Français a ensuite repris l'initiative du duel pour mener 14-11, mais l'Italien, troisième mondial, a réussi à pousser Lefort, puni d'un carton rouge, à la touche finale.

Au final, c'est bien Enzo Lefort qui a pu se couvrir du Némès, la coiffe emblématique des pharaons remise au vainqueur sur le sommet du podium.

Le Guadeloupéen avait déjà été poussé dans ses retranchements en demi-finale par l'Américain Nick Itkin, également battu à la touche décisive (15-14).

Il s'est fait peur à plusieurs reprises au cours de la journée puisqu'il avait même frôlé l'élimination au deuxième tour, mené 10-2 par le Néerlandais Daniel Giacon avant de s'imposer 15-14.

Médaillé de bronze en 2014 et champion du monde en 2019, Lefort a dû attendre trois ans pour défendre son titre en raison de l'arrêt des compétitions dû à la pandémie de Covid.

Entre temps, il avait été sorti dès les quarts de finale du tournoi individuel des Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier mais il s'était consolé avec le titre par équipes.

Absent des championnats d'Europe à Antalya en Turquie le mois dernier en raison d'une blessure à un mollet, le Guadeloupéen avait préféré pendre le temps de se soigner pour être d'attaque aux Mondiaux. Le pari est gagné.

Avant le début des finales par équipes jeudi, les Bleus concluent les épreuves individuelles avec quatre médailles, dont trois titres sur six possibles.

Mercredi, Romain Cannone, champion olympique surprise à Tokyo l'été dernier, s'est imposé à l'épée, confirmant son statut de N.1 mondial, tandis qu'Ysaora Thibus s'était imposée à peine vingt minutes plus tôt au fleuret.

Lundi, Maxime Pianfetti était allé chercher l'argent au sabre.

La moisson des Bleus peut se poursuivre dès jeudi avec les épreuves par équipes à l'épée féminine et au sabre masculin.



