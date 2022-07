Un duo pour dominer le Tour: Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a gagné la 17e étape, mercredi à l'altiport de Peyragudes, devant le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) toujours maillot jaune.

Pogacar, vainqueur en titre, n'a repris que 4 secondes à Vingegaard qui compte 2 min 18 sec d'avance à quatre jours de l'arrivée. Les deux premiers du Tour de France se sont disputé la victoire sur la rampe finale à 16 %, dans l'avant-dernière arrivée au sommet de la course.

Epuisé par l'effort, Pogacar a dû s'allonger sur la chaussée d'arrivée. Il a enlevé son neuvième succès d'étape dans le Tour, pour sa troisième participation à l'âge de 23 ans.

Le Slovène, aux qualités d'explosivité supérieures, a échoué toutefois à distancer Vingegaard qui n'a jamais donné de signe de faiblesse.

Pogacar, pourtant affaibli par le forfait matinal de son coéquipier polonais Rafal Majka, a utilisé les forces restantes de son équipe (Bjerg, McNulty) pour durcir la course et tenter de déstabiliser Vingegaard.

Thibaut Pinot et le Kazakh Alexey Lutsenko ont joué les éclaireurs dans le col d'Aspin, le premier des quatre cols du jour, puis dans la Hourquette d'Ancizan. Le duo a été repris dans Val Louron-Azet, un col de première catégorie monté à un rythme étouffant par l'Américain Brandon McNulty.

Au sommet, à 20 kilomètres de l'arrivée, le Slovène a testé le Danois sans insister. Vingegaard, Pogacar et McNulty ont abordé la montée finale avec plus d'une minute sur le Gallois Geraint Thomas (avec Kuss, Lutsenko et Bardet notamment) et plus de deux minutes et demie sur leurs autres rivaux, hormis le Britannique Adam Yates repoussé sensiblement plus loin.

Dans la montée vers l'altiport (8 km à 7,8 %), McNulty s'est écarté à 300 mètres de la ligne, avant la pente la plus sévère. Au classement général, Vingegaard a conservé la quasi-intégralité de son avance sur Pogacar, à peine réduite par la bonification d'arrivée. En revanche, le Britannique Geraint Thomas, troisième, a vu son débours augmenter de plus de deux minutes pour atteindre 4 min 56 sec avant la 18e étape qui comporte trois dures ascensions pour rejoindre Hautacam.



AFP