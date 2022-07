Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

L'emblématique Hayward Field lui réussit décidément: l'Américaine Sydney McLaughlin s'y est offert l'or mondial et un record du monde retentissant, son quatrième en à peine plus d'un an, sur 400 m haies vendredi à Eugene (Oregon).

