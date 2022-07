Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

Sixième succès pour l'équipe Jumbo: le Belge Wout van Aert a remporté samedi la vingtième et avant-dernière étape du Tour de France, un contre-la-montre de 40,7 kilomètres à Rocamadour.

Son coéquipier danois Jonas Vingegaard, deuxième de l'étape, a assuré son maillot jaune à la veille de l'arrivée à Paris.

Vingegaard n'a plus que 115 kilomètres à parcourir dimanche pour signer une victoire danoise dans cette édition de la Grande Boucle partie de Copenhague.

Au classement, le maillot jaune précède désormais le Slovène Tadej Pogacar de 3 min 34 sec et le Britannique Geraint Thomas de 8 min 13 sec.

Vingegaard, meilleur temps aux deux premiers pointages intermédiaires (Km 22), s'est fait une frayeur à 2,5 kilomètres de l'arrivée, dans une sortie de virage en descente, abordée très vite. Il a ralenti l'allure dans les derniers hectomètres pour être accueilli par van Aert près de la ligne.

La victoire d'étape dans ce contre-la-montre a tourné à un match à trois entre van Aert, Vingegaard et G. Thomas, qui a fléchi à la fin et a été devancé par Pogacar pour la troisième place. Mais l'avantage est resté finalement à van Aert, deuxième des deux derniers Mondiaux de la discipline à chaque fois derrière l'Italien Filippo Ganna.

Le Belge a réédité sa performance de l'année passée, quand il avait gagné le dernier chrono du Tour à Saint-Émilion. Il avait ensuite remporté la dernière étape sur les Champs-Élysées.

Âgé de 27 ans, van Aert s'est imposé pour la troisième fois depuis le départ du Danemark. Il a signé son neuvième succès dans le Tour et a rejoint dans ce tableau Pogacar.

Capitaine de route de l'équipe Jumbo, van Aert a aussi cumulé les deuxièmes places dans cette édition (quatre fois). Il avait été privé du maillot jaune dans le premier chrono du Tour, pour cinq secondes, par son compatriote Yves Lampaert.

Au classement général, le Colombien Nairo Quintana a perdu la cinquième place au profit du Russe Aleksandr Vlasov. Romain Bardet, deuxième Français derrière David Gaudu (quatrième), a grignoté un rang pour se classer septième.



