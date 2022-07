Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Kevin Mayer a alterné le bon et le moins bon lors des trois premières épreuves du décathlon des Championnats du monde de Eugene (Oregon) samedi, alors qu'il pointe à la 5e place du classement provisoire.

Le vice-champion olympique a d'abord couru un bon 100 m en 10 sec 62, le 4e le plus rapide de sa carrière, faisant mieux qu'aux Jeux olympiques de Tokyo l'été dernier.

Mayer (30 ans) a ensuite sauté à 7,54 m en longueur, une performance dans ses standards.

Mais le recordman du monde (9.126 points à Talence en 2018) a raté son lancer du poids à la mi-journée, avec un meilleur jet à 14,98 m, très loin de son record (17,08 m), restant prostré quelques secondes après son 3e et dernier essai.

Après trois épreuves, il est classé 5e avec 2.680 points, à distance du champion olympique canadien Damian Warner (2.846 points).

Son total reste meilleur qu'après trois épreuves aux JO de Tokyo (2.662 points), où il avait fini par décrocher l'argent. Les points forts de Mayer se situent dans la deuxième journée du décathlon.

Warner, à l'inverse, est pour l'instant loin du niveau qu'il avait affiché au Japon (2.846 contre 2.966) et laisse donc espérer ses concurrents. L'Américain Zachery Ziemek est pour l'instant 2e (2.756 points).

Le champion du monde en titre allemand Niklas Kaul n'est que 20e (2.407 points), loin de son meilleur niveau.

La matinée de samedi a par ailleurs réservé quelques surprises lors des séries du 100 m haies.

Championne du monde en salle du 60 m haies cet hiver à Belgrade, Cyréna Samba-Mayela a subi un coup d'arrêt en étant sortie à cause d'un chrono insuffisant (13 sec 15).

Laeticia Bapté s'est elle qualifiée grâce à son temps de 13 sec 03 pour les demi-finales programmées dimanche à 17h05 (02h05 en France), deux heures avant la finale.

"Avec ma coach, on s'était dit +on passe un tour+. Chaque tour, c'est ma finale entre guillemets. Je suis déjà très contente", a-t-elle réagi.

Les Américaines Alaysha Johnson (faute sur la 1re haie), 2e meilleure performeuse de la saison, et Nia Ali (chute en fin de course), championne du monde en titre, ont été éliminées.

La Nigériane Tobi Amusan a réussi le chrono le plus rapide en 12 sec 40, nouveau record d'Afrique.



Par Brigitte HAGEMANN - © 2022 AFP