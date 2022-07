Hier, mercredi 27 juillet 2022, les Bleues de Corinne Diacre affrontaient l'Allemagne en demi-finale de l'Euro féminin de football à Milton Keynes (Angleterre). Malheureusement, l'espoir de toucher la coupe du doigt s'est effacé lors du sifflet final, lorsque le match s'est terminé sur un score de 2 à 1 en faveur de l'équipe allemande. (Photo : AFP)

Les joueuses de Corinne Diacre n’iront donc pas à Wembley. Malgré de nombreuses occasions lors du match, et une bonne défense elles sont restées dominées par leurs adversaires. Invaincues depuis le début de l’Euro avant cette rencontre, les Bleues fondaient de grands espoirs.

"Bien évidemment, on aurait aimé une autre issue. Maintenant, on est tombées sur un adversaire costaud", explique, à chaud, la sélectionneuse Corinne Diacre. On a tout donné, on n’a pas de regrets, les filles ont été bien ce soir, ont donné tout ce qu’elles avaient à donner. On voit ce qu’il nous manque par rapport à ces grandes sélections. Un jour, ça viendra pour nous."

"Ça s'est pas joué à grand chose, l'essentiel c'est d'avoir tout donné, on y arrivera un jour. Les échecs font partie d'une carrière, on reviendra plus fortes", déclare Selma Bacha. "On évacue, il y a beaucoup de tristesse, on peut se féliciter. On a tout donné, malheureusement c'est comme ça... On a eu le mental, il a manqué un peu d'efficacité, mais cette équipe de France est solidaire. On est fières de nous. Un jour cette équipe de France fera vibrer le monde entier."

- Le doublé de Popp -

À la 40e minute, la capitaine Alexandra Popp ouvre le score d’une belle volée du pied gauche sur un centre parfait de Huth. Prise de vitesse, la défenseuse Périsset ne peut rien faire.

Quatre minutes plus tard, les Bleues égalisent grâce à un but de Wendie Renard.

Réaction immédiate des Bleues ⚡️

⚽️La belle frappe de @kady944 qui tape le poteau, et rebondit sur la gardienne allemande !



🇩🇪1-1🇫🇷 | #ALLFRA | #FiersdetreBleues #WEURO2022 pic.twitter.com/8FyRDCOBUq — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) July 27, 2022

Malgré une franche série d’occasions des Bleues, Popp permet à l’Allemagne de reprendre l’avantage. Sur un centre de Huth, la capitaine allemande reprend le ballon et inscrit un doublé à la 76e minute. Trois minutes avant la fin du temps réglementaire, les Françaises continuent de pousser et ratent encore l’égalisation.

L’Allemagne affrontera donc le pays hôte, l’Angleterre, ce dimanche 31 juillet 2022.

L’équipe de France ne ramènera pas de premier titre dans sa valise mais elle a quand même franchi un palier. Pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Londres en 2012, elle a accédé aux quarts de finale. Désormais, les regards sont tournés vers la Coupe du monde 2023 (du 20 juillet au 20 août), qui sera organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande.

