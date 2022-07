Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 15 morts et devrait encore doubler, a déclaré le gouverneur de cet Etat américain vendredi.

Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 15 morts et devrait encore doubler, a déclaré le gouverneur de cet Etat américain vendredi.



"C'est épouvantable. Le nombre d'habitants du Kentucky que nous avons perdus s'élève désormais à 15, et devrait encore au moins doubler", a déclaré Andy Beshear à la chaîne de télévision CNN.

Le bilan, qui était auparavant de huit morts, "comprendra aussi des enfants", a ajouté l'élu démocrate.

Tous les services de secours, dont la garde nationale, la police et des renforts des Etats voisins, sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des "pires inondations jamais vécues par le Kentucky", a-t-il précisé.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est de cet Etat rural dans la nuit de mercredi à jeudi, transformant certaines routes en rivières et obligeant des habitants à se réfugier sur le toit de leur maison en attendant les secours.

Une cinquantaine de sauvetages aériens et des centaines de sauvetages par bateau ont déjà eu lieu, selon M. Beshear.

"Mais il y a tellement d'eau, les courants sont tellement forts que nous n'arrivons pas à atteindre tout le monde", a ajouté l'élu démocrate, qui espère voir le gouvernement fédéral prononcer dans la journée une déclaration de catastrophe naturelle.

Les précipitations devraient continuer jusqu'à vendredi soir, et l'alerte inondation a été maintenue.

Avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines, l'atmosphère contient plus de vapeur d'eau, augmentant les risques d'épisodes de fortes précipitations, selon les scientifiques. Ces pluies, associées à d'autres facteurs liés notamment à l'aménagement du territoire, favorisent les inondations.



Par Agnès PEDRERO - © 2022 AFP