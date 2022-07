La maillot jaune Marianne Vos a remporté la 6e étape du Tour de France Femmes vendredi à Rosheim, son deuxième succès depuis le départ de Paris. L'insatiable néerlandaise, qui signe un cinquième podium en six arrivées, a réglé au sprint un petit groupe où ne figurait pas la reine des arrivées massives, Lorena Wiebes, retardée dans une chute. Avec 76 points d'avance sur la fusée de DSM, Marianne Vos s'est quasi assuré le maillot vert.

Quant au jaune, à la veille du week-end décisif dans les Vosges, la légende Oranje porte à 30 secondes son avance au classement général sur ses premières poursuivantes, dont la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, prétendante à la victoire finale et très à l'aise quand la route s'élève.

"Il faut être réaliste", balayait Vos interrogée mercredi sur ses chances de l'emporter après huit étapes.

La septième samedi, premier rendez-vous en montagne et le plus copieux avec 3.000 mètres de dénivelé positif entre Sélestat et Le Markstein, permettra de confirmer ou pas ses propos.

Trois ascensions sont au programme : le Petit Ballon (9,3 km à 8,1% de pente moyenne), le col du Platzerwasel (7,1 km à 8,3%) et le Grand Ballon (13,5 km à 6,7%), la plus longue montée proposée cette année, dont le sommet est situé à sept bornes de la ligne.

Un final promis à un grand nom du peloton. Toutes les échappées se sont cassé les dents depuis dimanche et la route des vins d'Alsace n'y a pas fait exception vendredi.

Dernière rescapée des quatorze fugueuses de la journée, Marie Le Net a été reprise dans la descente vers Rosheim à 4 kilomètres de l'arrivée. Dans l'emballage final, l'Italienne Marta Bastianelli, 2e, et la Belge Lotte Lopecky, 3e, n'ont pas existé face à Vos parfaitement placée et indébordable.



