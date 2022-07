Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 4 heures

Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 25 morts et devrait encore monter, a déclaré le gouverneur de cet Etat américain samedi, alors que les services de secours et les résidents continuaient à chercher des survivants.

Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 25 morts et devrait encore monter, a déclaré le gouverneur de cet Etat américain samedi, alors que les services de secours et les résidents continuaient à chercher des survivants.



"Nous avons 25 morts confirmés", a déclaré Andy Beshear au cours d'une conférence de presse. "Ce bilan va continuer à monter".

"Je crois malheureusement que nous allons trouver des corps pendant des semaines", a ajouté le gouverneur démocrate, alors que des pluies torrentielles se sont abattues sur l'est de cet Etat rural dans la nuit de mercredi à jeudi, transformant certaines routes en rivières et obligeant des habitants à se réfugier sur le toit de leur maison en attendant les secours.

M. Beshear a précisé que quatre enfants avaient péri dans les inondations et non six comme indiqué précédemment.

Selon le journal local Lexington Herald Leader, il s'agit de quatre frères et soeurs, âgés d'un an et demi à huit ans, qui ont été emportés par les eaux alors qu'ils s'étaient réfugiés au sommet d'un arbre avec leurs parents.

Certaines régions du Kentucky ont reçu quelque 20 centimètres de pluie en 24 heures et, par endroits, les eaux des rivières ont brusquement monté de plusieurs mètres, avant de sortir de leur lit.

Le gouverneur a noté qu'il était encore difficile d'estimer le nombre des disparus, car les services de téléphonie mobile ne fonctionnent plus dans les zones les plus touchées et les personnes qui ont échappé aux pluies torrentielles ne peuvent pas rassurer leur famille.

Le président Joe Biden a décrété l'état de "catastrophe naturelle" et débloqué des renforts fédéraux pour soutenir les zones affectées par "la tempête, les inondations, les glissements de terrain et les coulées de boue".

- Problèmes logistiques -

Des réservistes de la Garde nationale ont mené 650 évacuations par hélicoptère depuis mercredi, tandis que les services de sécurité de l'Etat en ont effectué 750 par bateau, selon M. Beshear qui a souligné que les opérations étaient "extrêmement stressantes et difficiles" pour les sauveteurs.

Quinze centres d'accueil ont été ouverts dans des écoles, des églises et des parcs naturels.

Il a cessé de pleuvoir samedi sur la région mais de nouvelles précipitations sont attendues dimanche, ce qui risque de poser de nouveaux problèmes logistiques aux sauveteurs qui ont des difficultés à joindre les victimes car de nombreuses routes sont coupées, des ponts sont inutilisables et le niveau des eaux est encore trop élevé.

"Notre problème, ce sera dimanche", a confirmé M. Beshear sur CNN. "Il va recommencer à pleuvoir et même si nous pensons que ce ne seront pas des pluies historiques, ce sera dur".

En outre, de fortes chaleurs sont attendues la semaine prochaine et des milliers d'habitations sont privées d'électricité et donc d'air conditionné, mais aussi d'eau potable. Les autorités s'apprêtent à mettre sur pied des "centres de fraîcheur" avec des générateurs portables pour les plus vulnérables, et à distribuer de l'eau.

Ces inondations sont les manifestations les plus récentes des épisodes de météo extrême qui sont de plus en plus fréquents avec le réchauffement de la planète provoqué par les activités humaines.

En décembre, plusieurs dizaines de violentes tornades avaient ravagé cinq Etats du centre des Etats-Unis, principalement l'ouest du Kentucky, et fait au moins 79 morts.

Paradoxalement, ces tornades ont aidé le Kentucky à mieux se préparer aux catastrophes naturelles, a noté le gouverneur.

"Nous avons appris beaucoup de leçons dans l'ouest du Kentucky avec ces tornades dévastatrices il y a sept mois", a-t-il déclaré. Des caravanes qui avaient permis de reloger temporairement des victimes des tornades l'hiver dernier ont ainsi été envoyées dans l'est de l'Etat, où elles devraient arriver rapidement.



Par Jeremie RICHARD - © 2022 AFP