Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

35 à 39 degrés en journée, et des nuits étouffantes: un nouvel épisode de canicule devrait toucher le sud-est de la France lundi avant de gagner le nord mardi et mercredi. Ardèche (07), Drôme (26), Gard (30), Pyrénées-Orientales (66) et Vaucluse (84): cinq départements ont été placés sous vigilance orange dans le sud de la France.

