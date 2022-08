Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

L'OGC Nice a annoncé lundi soir avoir engagé l'expérimenté milieu de terrain international gallois, Aaron Ramsey, 31 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus de Turin, le 26 juillet dernier.

L'OGC Nice a annoncé lundi soir avoir engagé l'expérimenté milieu de terrain international gallois, Aaron Ramsey, 31 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus de Turin, le 26 juillet dernier.



Ramsey, homme de base (74 sélections) de l'équipe nationale galloise qualifiée pour la prochain Coupe du monde au Qatar, a finalisé la semaine dernière son départ de la Juventus Turin, club qu'il avait rejoint en 2019 et avec qui il était lié jusqu'en 2023.

Mais le milieu de terrain, formé à Arsenal (371 matches et 65 buts avec le club londonien), a connu une saison 2021-22 compliquée entre blessures et prêt aux Glasgow Rangers en janvier 2022. La saison dernière, il n'a disputé que 5 rencontres avec le club piémontais, puis 13 autres avec le club écossais.

Avec les Rangers, Ramsey a atteint la finale de la Ligue Europa, au cours de laquelle il est entré à la fin de prolongation, puis a frappé et manqué un tir au but, offrant ainsi le trophée à son adversaire, l'Eintracht Francfort (1-1, 5 tab à 4). A la fin de son prêt, les Rangers, n'ont pas levé l'option d'achat.

Une semaine après la résiliation de son contrat avec la Juventus, Ramsey s'est donc engagé avec Nice, où selon différentes sources proche du dossier, il a signé pour une saison.

Après le milieu français Alexis Beka Beka, 21 ans, recruté 12 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, le gardien polonais Marcin Bulka, 22 ans, déjà prêté la saison dernière par le Paris SG et dont l'option d'achat de deux millions avait été levée en juin, et le milieu offensif roumain Rares Ilie, 19 ans, transféré pour cinq millions d'euros du Rapid Bucarest, Ramsey est la quatrième recrue niçoise de l'été.

Le club azuréen, qui a accéléré son mercato, pourrait de plus, selon plusieurs sources proches du club, rapidement annoncer la signature du jeune défenseur central italien de Empoli (1ère div. italienne), Mattia Viti, 20 ans, dont Nice suit l'évolution depuis deux saisons, ainsi que celle du gardien international danois Kasper Schmeichel (Leicester), 35 ans, dont l'entraîneur Lucien Favre a confirmé, samedi, que c'était "une piste".



Par Maher AL MOUNES - © 2022 AFP