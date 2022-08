Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée mardi en Malaisie, deuxième étape d'une tournée asiatique qui risque de faire monter les tensions entre la Chine et les Etats-Unis en raison d'une visite à Taïwan non-confirmée mais de plus en plus probable.

