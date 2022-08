Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le N.

Le N.

1 mondial russe Daniil Medvedev, pour son retour à la compétition après un mois et demi d'absence, a battu l'Australien Rinky Hijikata, issu des qualifications, 6-4, 6-3 en 1 h 30 min, mercredi soir au tournoi sur dur de Los Cabos.

"Quelqu'un m'avait dit que ça allait arriver, sinon je ne l'aurais pas su. Je veux d'autres victoires, mais c'est bien d'en avoir 250", a déclaré le N.1 mondial, qui a empoché au passage le 250e succès de sa carrière en simple sur le circuit.

Medvedev, privé de Wimbledon après la décision des organisateurs de bannir les Russes et Bélarusses en guise de sanction après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, n'avait plus joué depuis le quart de finale du tournoi sur herbe de Majorque, perdu face à Roberto Bautista Agut, le 23 juin.

Face à un jeune joueur de 21 ans classé 224e mondial, sorti des qualifications, il n'a pas forcé son talent, en réussissant à prendre une fois par set le service de son adversaire, sauvant tout de même au passage dès le 1er jeu de la seconde manche la seule balle de break que son adversaire s'est procurée.

"Les sensations n'étaient pas mauvaises. J'aurais pu réussir davantage de breaks, mais quand vous gagnez, tout va bien", a déclaré Medvedev, qui n'avait plus disputé de match sur sur surface dure depuis le tournoi de Miami début avril.

Le Russe rencontrera au prochain tour le Lituanien Ricardas Berankis (98e mondial).



- © 2022 AFP