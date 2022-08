Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le gardien de but international danois de Leicester (1ère div.

Le gardien de but international danois de Leicester (1ère div.

anglaise), Kasper Schmeichel, 35 ans, s'est officiellement engagé avec l'OGC Nice, a annoncé mercredi soir le club azuréen.

International danois très expérimenté (84 sélections) et demi-finalise du dernier Euro avec sa sélection, Schmeichel était le gardien de Leicester depuis 2011 et 479 matches, toutes compétitions confondues.

Avec le club anglais, il a été champions d'Angleterre en 2016, mais aussi vainqueur de la Coupe d'Angleterre et du Community Shield en 2021. Imposant (1,89 m), il est considéré comme un leader de vestiaire et devra jouer ce rôle à Nice, avec le capitaine Dante, auprès d'un effectif très jeune.

Le montant du transfert du gardien danois, qui a passé sa visite médicale sur la Côte d'Azur mercredi matin, n'a pas été dévoilé, la durée de son contrat non plus. Mais selon différentes sources proches du club, il se serait engagé pour deux saisons.

Depuis l'ouverture du mercato, Schmeichel est la sixième recrue de l'OGC Nice. Le club, de nouveau entraîné cette saison par Lucien Favre, a également fait venir le milieu français Alexis Beka Beka, 21 ans, recruté pour 12 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, et levé dès le mois de juin pour deux millions d'euros l'option d'achat du gardien polonais Marcin Bulka, 22 ans, déjà prêté la saison dernière par le Paris SG.

Le club a aussi fait venir le milieu offensif roumain Rares Ilie, 19 ans, transféré pour 5 millions d'euros du Rapid Bucarest, le Gallois Aaron Ramsey, 31 ans, recruté libre après sa résiliation de contrat avec la Juventus Turin, et le défenseur central international espoir italien Mattia Viti, 20 ans, transféré d'Empoli pour 10 millions d'euros.

Selon différentes sources proches du dossier, Schmeichel, qui a effectué toute la préparation avec Leicester et disputé plusieurs matches amicaux, pourrait être qualifié pour le déplacement de Nice à Toulouse dimanche en ouverture de la saison.



Par Emil GULIYEV à Bakou avec Mariam HARUTYUNYAN à Erevan - © 2022 AFP