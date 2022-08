La 1ère journée de L1 voit samedi le Paris SG, champion en titre, débuter par un déplacement a priori sans danger à Clermont-Ferrand, même en l'absence de Kylian Mbappé forfait, avant un OM-Reims peut-être déjà décisif dimanche pour le nouvel entraîneur marseillais, Igor Tudor.

- L'entraîneur: Tudor joue déjà gros -

Ça chauffe pour le nouveau coach de l'OM! Igor Tudor fait ses débuts officiels en terrain hostile dimanche soir (20H45) après avoir subi les sifflets du Vélodrome la semaine dernière à l'issue d'une préparation calamiteuse.

L'entrée en matière des Marseillais contre Reims à domicile pour clore cette 1ere journée s'annonce bouillante. En panne en attaque durant l'intersaison malgré le jeu très offensif prôné par le technicien croate, les Phocéens reçoivent des Rémois à la défense compacte.

Et ce n'est peut-être pas le seul danger à craindre côté marseillais. Le Stade de Reims s'est renforcé en attaque avec l'arrivée en prêt du jeune Folarin Balogun (Arsenal) et le transfert de l'international japonais Ito Junya, ailier vif et technique, arrivé du KRC Genk (Belgique).

De quoi dynamiter la défense olympienne? La ligne arrière de l'OM s'est montrée tout sauf rassurante depuis l'arrivée de Tudor, elle qui brillait par sa solidité sous la houlette de Jorge Sampaoli, parti du club le 1er juillet.

Le doute s'est immiscé jusque dans le vestiaire, où les dissensions commencent à poindre entre les joueurs et l'entraîneur. "On ne va pas juger le vrai Olympique de Marseille d'Igor Tudor en septembre", a tempéré le président de l'OM Pablo Longoria, mercredi en conférence de presse. "Nous sommes sûrs du chemin qu'on a pris", a-t-il ajouté.

- Le choc: Monaco-Strasbourg, duel de revanchards -

C'est la plus belle affiche de la reprise. Les Monégasques, malheureux troisièmes de la dernière édition du Championnat et privés d'accès direct en C1, retrouvent les Strasbourgeois, sixièmes la saison dernière et aux portes de l'Europe.

Orpheline d'Aurélien Tchouaméni, parti au Real Madrid pour 100 millions d'euros, l'ASM a démarré sa saison par un match nul à domicile (1-1) contre le PSV Eindhoven en 3e tour préliminaire aller de Ligue des champions. Le club du Rocher devra tenir un rythme effréné durant les prochaines semaines, avec deux à trois matches tous les huit jours.

"Contre Strasbourg ce sera un grand défi, a assuré son coach belge Philippe Clément, car l'AS Monaco a eu du mal face à cette équipe ces dernières saisons."

Les Monégasques ne laisseront "pas de place à l'à peu près" cette fois-ci, a indiqué le défenseur Axel Disasi. "Nous devrons rester concentrés jusqu'au bout de la saison même les 15 dernières secondes de l'ultime journée pour que cet exercice soit encore plus beau", a-t-il prévenu, en référence à la 2e place perdue l'an passé à 15 secondes de la fin.

- Le chiffre: 110 millions -

C'est à peu près ce qu'a dépensé le PSG en transferts sur le mois d'août. Pour lever l'option d'achat du latéral portugais Nuno Mendes, le transfert de son compatriote Vitinha, s'attacher les services de l'international français Nordi Mukiele et enfin ceux de Renato Sanches, le Portugais arrivé dans la capitale jeudi de Lille.

Soit 55 fois plus que son adversaire du jour, le Clermont Foot... Le club auvergnat a déboursé à peine plus de deux millions d'euros cet été, afin d'attirer l'attaquant serbe Komnen Andric et le défenseur polonais Mateusz Wiesteska. Ses deux seules recrues payantes lors de ce mercato, qui s'étendra jusqu'au 31 août en France.

Tout ce beau monde aura rendez-vous samedi soir (21h) au Stade Gabriel Montpied et la rencontre s'annonce déséquilibrée, au-delà des finances de chacun... même si le club de la capitale devra se passer de son international français Kylian Mbappé, blessé aux adducteurs.

Messi et Neymar, eux, sont annoncés pour mener un PSG qui a conclu l'exercice précédent avec la meilleure attaque (90 buts) et la meilleure défense (36 buts, ex aequo avec Nice).

A l'inverse, les Clermontois, 17es l'an passé, ont fait partie des trois plus mauvais élèves dans les deux catégories: 69 buts encaissés et seulement 38 inscrits. Et leur meilleur attaquant, Mohamed Bayo (14 buts) est parti au Losc. L'entrée en matière risque d'être désagréable pour les Auvergnats.



AFP