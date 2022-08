Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Plus de 3.000 personnes ont été évacuées à cause d'un incendie entre la Lozère et l'Aveyron, qui avait détruit au moins 700 hectares mardi matin, sans faire de blessé, a indiqué à l'AFP la mairie de Mostuéjouls, en Aveyron.

