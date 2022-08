Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La championne du monde jamaïcaine du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce a réussi la meilleure performance mondiale de la saison en gagnant en 10 sec 62 (0,4 m/s de vent) le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Monaco mercredi.

La championne du monde jamaïcaine du 100 m Shelly-Ann Fraser-Pryce a réussi la meilleure performance mondiale de la saison en gagnant en 10 sec 62 (0,4 m/s de vent) le 100 m du meeting de Ligue de diamant de Monaco mercredi.



Au coeur d'une saison exceptionnelle pour elle, Fraser-Pryce a réussi la 6e meilleure performance de tous les temps sur la ligne droite à deux centièmes de seconde de son record établi en 2021 (10.60).

C'est le 6e chrono de la saison en moins de 10 sec 70 pour la reine du sprint jamaïcaine, âgée de 35 ans, une régularité inédite sur une saison.

Seules trois athlètes ont déjà couru plus vite que 10 sec 62 sur 100 m: Fraser-Pryce donc, sa compatriote championne olympique Elaine Thompson-Herah (10.54 en 2021) et la recordwoman du monde américaine Florence Griffith-Joyner (10.49 en 1988).

La quintuple championne du monde de la distance a gagné mercredi une course particulièrement rapide devant sa compatriote vice-championne du monde Shericka Jackson (10 sec 71, record personnel) et l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, qui a établi en 10 sec 72 un nouveau record d'Afrique.



Par Miguel SANCHEZ - © 2022 AFP