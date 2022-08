Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

La Française Emma Lombardi a pris la médaille de bronze aux Championnats d'Europe de triathlon sur le format olympique (1.

500 m de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pieds), vendredi dans le Parc olympique de Munich (sud de l'Allemagne).

Championne du monde des moins de 23 ans l'an passé à Edmonton, Emma Lombardi n'a pu suivre le rythme de la Britannique Non Stanford, sacrée championne d'Europe, sur la difficile partie de course à pieds avec la montée de la colline du Parc olympique (750 à 5%).

Au coude à coude avec l'Allemande Laura Lindemann pour la 2e place, Lombardi a cédé au sprint et a dû se contenter du bronze.

Lombardi a fait partie du relais mixte français sacré champion du monde à Montréal à la fin juin.

Dimanche aura lieu le relais mixte des Championnats d'Europe, toujours dans le parc olympique de Munich, avec deux places à distribuer côté féminin entre Lombardi, Cassandre Beaugrand et Léonie Périault.

Grande chance française pour le titre européen, Beaugrand était idéalement placée dans le groupe de tête au moment de déposer le vélo, mais a craqué sur la seconde moitié de la course à pieds, terminant à la 5e place.



Par Béatrice JOANNIS et Quentin BOULEZAZ - © 2022 AFP