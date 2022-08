L'entraîneur de Manchester United Erik ten Hag a assuré vendredi que Marcus Rashford "restera(it) à Manchester United", écartant ainsi les rumeurs ayant fait état de l'intérêt marqué du Paris SG pour l'attaquant britannique.

Rashford "fait plus que jamais partie de nos plans (pour cette année) et il restera à Manchester United", a déclaré le technicien en conférence de presse, à la veille du match face à Brentford en Premier League. "Il est vraiment important, vous l'avez vu depuis le premier jour que je suis ici. Je suis vraiment content de lui et je ne veux pas le perdre", a-t-il souligné.

Plusieurs médias avaient annoncé jeudi que le PSG, en recherche d'un attaquant d'ici la fin du mercato, avait pris contact avec l'entourage de Rashford en vue de discuter d'un transfert et que les "discussions avançaient positivement".

Le Britannique de 24 ans a encore un an de contrat, jusqu'en juin 2023 avec ManU, avec une option pour une année supplémentaire. Rashford a disputé plus de 300 matches avec Manchester United, inscrivant 93 buts. Il compte 46 sélections (12 buts) avec l'Angleterre.



AFP