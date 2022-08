Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Réduit à dix dès le premier quart d'heure, Monaco est parvenu, au courage, à obtenir le nul face à Rennes (1-1) grâce à un très bon Breel Embolo, samedi en fin d'après-midi au Stade Louis-II, lors de la 2e journée de Ligue 1.

Eliminé de la Ligue des champions mardi en prolongation à Eindhoven (3-2), Monaco avait pour mission de rebondir pour son premier match de L1 à domicile de la saison.

Mais après un quart d'heure, l'équipe du Rocher s'est retrouvée à dix après l'exclusion de Youssouf Fofana. En infériorité numérique, et après avoir raté un penalty, puis avoir été menés, les hommes de Philippe Clement ont toutefois réussi à prendre un point.

Cette débauche d'énergie a séduit le Stade Louis-II et a peut-être définitivement créé un engouement autour de cette équipe. Parfois, les victoires ne suffisent pas à faire vibrer.

Ce nul avait la saveur d'une victoire pour les Monégasques, qui ont été acclamés durant leur tour d'honneur. Il leur faudra désormais battre Lens la semaine prochaine pour définitivement démarrer leur saison.

De son côté, Rennes poursuit son entame compliquée après sa défaite à domicile en ouverture lors du derby contre Lorient (1-0).

On ne saura pas si Monaco l'aurait emporté à onze contre onze. Mais tout avait bien débuté. Aleksandr Golovin a décalé Krépin Diatta, qui a servi en retrait Vanderson. La frappe enroulée du gauche du Brésilien a heurté la barre transversale d'un Steve Mandanda battu (13e).

Malgré deux premières frappes rennaises de Gaëtan Laborde (2e) et Flavien Tait (5e), Monaco avait le match à sa main. Jusqu'à ce que l'arbitre Jérémie Pignard ne décide d'exclure Fofana pour un excès d'engagement lors d'un duel avec Martin Terrier (15e). Pour réorganiser son équipe, Clement a alors sorti son capitaine, Wissam Ben Yedder.

Eliot Matazo blessé à l'échauffement, c'est le jeune Soungoutou Magassa, 18 ans, qui est entré milieu axial, dans un 4-4-1 avec le seul Embolo en pointe.

Pendant toute la première période, Monaco a fait mieux que jeu égal avec son adversaire. Embolo a rendu fou la défense centrale adverse. Comme point d'appui, à l'image de sa passe pour Aleksandr Golovin, qui aurait dû mieux être exploitée (24e). Sur un duel aérien, pour obtenir un penalty devant Mandanda (31).

Sur l'action, l'ex-Marseillais aurait d'ailleurs pu être exclu, tant sa sortie a été aussi mal maîtrisée que celle du Lyonnais Anthony Lopes, face à Ajaccio la semaine dernière.

Mais au contraire de Ben Yedder, frappeur officiel de penalty de Monaco, le champion du monde est resté sur la pelouse. Il a stoppé, sur son côté gauche, la tentative d'Axel Disasi (33e). Mandanda a encore été exceptionnel avec un arrêt d'une main devant Krépin Diatta (36e). Sa sortie à la pause, sur blessure, a forcément handicapé les Bretons.

Monaco avait alors laissé passer sa chance. En face, la machine offensive rennaise a été active. Mais Terrier (20e 28e, 24e, 38e), Santamaria (28) et Laborde (45+2) se sont heurtés à un efficace Alexander Nübel ou à sa défense.

Après la pause, les hommes de Bruno Genesio ont continué de pousser. Logiquement ils ont marqué par Laborde, dont le piqué a joliment fini une action chanceuse (0-1, 59e), où la recrue Kalimuendo a servi Bourigeaud dont la tentative ratée s'est transformée en passe décisive.

Malgré ces coups du sort, Embolo ne s'est jamais arrêté de presser. Il l'a fait avec succès devant le jeune turc Dogan Alemdar, remplaçant de Mandanda à la pause. Et son égalisation (1-1, 72e) a récompensé un collectif monégasque pugnace.



