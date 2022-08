Au moins 41 personnes sont décédées après qu'un incendie s'est déclaré ce dimanche 14 août au beau milieu d'une messe dans une église du Caire. Un incident électrique serait à l'origine du feu, endeuillant la plus importante communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Égyptiens.

Quelque 5 000 fidèles étaient réunis, ce dimanche 14 août, pour la messe à l’église Abu Sifine, dans le quartier populaire d’Imbaba au Caire lorsqu’un incendie, dont l’origine serait électrique, s’est déclaré, provoquant une bousculade.



Au moins 41 personnes ont été tuées et quatorze blessées, selon les autorités ecclésiastiques coptes. Cette incendie s’est déclaré dans l’église Abou Sifine qui doit son nom au saint Mercure de Césarée, révéré par les Coptes, plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d’Egyptiens.

- Le président al-Sissi présente ses condoléances -

"J’ai mobilisé l’ensemble des services de l’État pour que toutes les mesures soient prises", a aussitôt réagi le président Abdel Fattah al-Sissi sur sa page Facebook. Le parquet a annoncé avoir ouvert une enquête et envoyé sur place une équipe, afin d’établir les raisons du départ de feu, tandis que le ministère de la Santé a indiqué avoir dépêché plusieurs dizaines d’ambulances.



Abdel Fattah al-Sissi également annoncé avoir "présenté ses condoléances par téléphone" au pape copte Tawadros II, à la tête de la communauté chrétienne d’Egypte depuis 2012.



Depuis lors, l’église copte orthodoxe s’est affichée davantage sur la scène politique, sous la direction de Tawadros II, partisan proclamé de M. Sissi, premier président d’Egypte à assister chaque année à la messe de Noël copte alors que ses prédécesseurs dépêchaient des représentants.

Des accidents fréquents au Caire



Dans la mégalopole tentaculaire du Caire, où des millions d’Egyptiens vivent dans des quartiers informels, les incendies accidentels ne sont pas rares. Plus généralement, l’Egypte, dotée d’infrastructures vétustes et mal entretenues, connaît régulièrement des incendies meurtriers dans ses différentes provinces.



En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l’incendie d’une usine textile dans la banlieue est du Caire. En 2020, deux incendies dans des hôpitaux avaient coûté la vie à quatorze patients atteints du Covid-19.

- Les Coptes, une communauté à part en Égypte -



Bien que nombreux, les Coptes s’estiment tenus à l’écart de nombreux postes dans la fonction publique et déplorent une législation très contraignante pour la construction des églises et beaucoup plus libérale pour les mosquées.



Le sujet est sensible et le militant copte des droits humains Patrick Zaki a récemment passé 22 mois en détention pour "diffusion de fausses informations" à cause d’un article dénonçant des violations des droits des chrétiens en Egypte.



Les Coptes ont subi les représailles d’islamistes, notamment après le renversement par Abdel Fattah al-Sissi en 2013 du président islamiste Mohamed Morsi, avec des églises, des écoles et des maisons incendiées. Abdel Fattah al-Sissi a récemment nommé pour la première fois de l’histoire un juge copte à la tête de la Cour constitutionnelle.

