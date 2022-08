Belle performance du Réunionnais Donavan Grondin, 21 ans, ce lundi 15 août 2022 au championnats du monde de cyclisme sur piste à Munich (Allemagne). Il a raflé l'or lors de l'omnium, discipline olympique qui combine quatre spécialités de la piste : scratch, tempo, élimination et points (Photo d'illustration AFP).

Cinquième avant la dernière course, Donavan Grondin a coiffé ses adversaires dans le dernier sprint de la course aux points, pour se hisser en tête du classement avec 150 points, deux de plus que l’Italien Simone Consonni (148) et quatre de plus que l’Espagnol Sebastian Mora Vedri.

🥇 L'OR POUR GRONDIN !!



🇪🇺 @donavan_grondin devient Champion d'Europe de l'Omnium à l'issue d'un final incroyable ! pic.twitter.com/RCUyzHchz2 — FFC (@FFCyclisme) August 15, 2022

Médaillé de bronze de l’américaine aux JO de Tokyo l’an dernier aux côtés de Benjamin Thomas, le Réunionnais ajoute ainsi un deuxième titre à son palmarès après son sacre mondial l’an passé en scratch, épreuve non olympique.

