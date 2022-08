Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Un an après son titre olympique, l'Italien Marcell Jacobs est devenu champion d'Europe du 100 m mardi à Munich, un mois après avoir abandonné aux Championnats du monde de Eugene (États-Unis), blessé.

Jacobs a gagné en 9 sec 95 (0,1 m/s de vent) devant deux Britanniques: le champion en titre Zharnel Hugues (9.99) et Jeremiah Azu (10.13). Le Français Mouhamadou Fall a pris la 5e place en 10 sec 17.

Malgré un départ moyen, Jacobs a fini par se montrer le plus puissant. Des straps aux couleurs de l'Italie sur la jambe gauche ont pu rappeler que le sprinteur avait eu sa saison estivale gâchée par les blessures.

Très attendu, il s'était retiré avant les demi-finales des Championnats du monde de Eugene le mois dernier à cause d'une contracture du grand adducteur de la cuisse droite cette fois.

Jacobs avait été sacré champion olympique à la surprise générale il y a un an. Il avait ensuite été titré sur 60 m lors des Mondiaux en salle en mars à Belgrade.

Mouhamadou Fall (30 ans) a pris la 5e place de sa première finale internationale en individuel. Le triple champion de France du 100 m est sous la menace d'une suspension pour trois manquements en moins d'un an à ses obligations de localisation antidopage. Il n'est ainsi engagé qu'en individuel en Bavière (100 et 200 m).



