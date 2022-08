Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

Après la vitesse, le keirin: Sébastien Vigier a prouvé mardi qu'il était le meilleur sprinteur des Championnats d'Europe à Munich en doublant son titre en vitesse individuelle avec le keirin dans une ultime journée au vélodrome à quatre médailles pour l'équipe de France.

"Avant la finale, j'étais hyper stressé, je voulais vraiment le titre, même si j'en avais déjà un et que mes Championnats étaient réussis. Je me sentais le plus fort et je voulais concrétiser ça", a jubilé le pistard français.

Seuls les maîtres néerlandais du sprint Harrie Lavreysen et Jeffrey Hoogland, absents des épreuves individuelles, l'ont privé d'un triplé doré en vitesse par équipes où Sébastien Vigier avait dû se contenter de l'argent avec ses partenaires.

"La confiance est importante", savoure son entraîneur national Grégory Beaugé, nommé en février. "Seb Vigier et Mathilde Gros (médaillée d'argent en vitesse, lundi) ont des qualités en plus par rapport à la norme mais ces dernières années n'ont pas été faciles pour eux."

Un nouveau titre tombe donc à pic sans que l'Essonnien ait préparé ce Championnat: "La semaine dernière, je n'ai quasiment pas fait de vélo mais beaucoup de muscu", a assuré le sprinteur de 25 ans.

Comme lui, le reste de l'équipe de France est tournée vers ses Mondiaux à domicile à Saint-Quentin-en-Yvelines (12-16 octobre). À deux mois de l'échéance, le baromètre est au plus haut depuis longtemps. Les médailles de Melvin Landerneau, en bronze dans le keirin, de Clara Copponi et Marion Borras, en argent dans l'américaine, comme Donavan Grondin et Thomas Boudat chez les hommes, portent à quinze le butin bavarois des Bleus.

Un record pour l'équipe de France dans ces Championnats d'Europe, certes de création récente (2010) et bien moins généreux en épreuves jusqu'en 2013 -11 épreuves contre 22 en 2022.

- "Grosse dynamique" -

Comme lors des cinq jours de finale, les podiums sont tombés à un rythme difficile à suivre pour l'encadrement.

"Il y a une grosse dynamique", a apprécié le directeur du programme olympique Florian Rousseau. "Je me perds un peu dans les comptes. Il y a un nombre de médailles important avec onze d'entre elles dans des épreuves olympiques, à vérifier."

Le compte était bon, un quart d'heure. Jusqu'à ce que la paire Grondin-Boudat en collectionne une de plus en argent dans l'américaine.

"Nous avons fait une ou deux sessions d'américaine ensemble une semaine avant le Championnat, en stage à Bourges, et nous avons fait une séance ici une fois. C'est tout ce que nous avons fait, donc c'est plutôt bien", affichait "Dino" Grondin, satisfait après son titre la veille en omnium.

Tout le contraire de Clara Copponi, qui après avoir manqué l'or pour trois points (171 contre 174) lundi, l'a raté pour un seul dans l'américaine mardi (40 contre 41).

"Pour l’instant, la déception prime", rageait l'Aixoise de 23 ans, les yeux brillants de frustration.

"Je ne me suis pas sentie bien, j’ai fait avec les moyens du bord, a reconnu sa partenaire Marion Borras. Heureusement, Clara a assuré du début à la fin."

Si le vélodrome ferme ses portes, la sprinteuse sur route tient une dernière occasion dimanche dans la course en ligne d'enfin arracher cet or fuyant.



