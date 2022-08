Une unité de l'armée indienne a publié mercredi matin sur Twitter des photos du cercueil de Chander Shekhar, enveloppé dans un drapeau indien. Selon l'armée, le soldat Shekhar avait été déployé dans le cadre de l'opération "Meghdoot" (Nuage messager) en 1984, quand l'Inde et le Pakistan ont commencé à s'affronter pour le contrôle du glacier de Siachen, dans la région himalayenne du Ladakh.

Mortal Remains of LNk(Late) Chander Shekhar who made the supreme sacrifice while being deployed for Operation #Meghdoot in 1984 arrived in #Leh. Wreath laying was carried out with full military honours. Mortal remains to be handed over to family@adgpi @lg_ladakh @ANI pic.twitter.com/6epIqhZPEn