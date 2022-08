Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les Français Renaud Lavillenie et Thibaut Collet se sont qualifiés, comme le grandissime favori Armand Duplantis, pour la finale du saut à la perche aux Championnats d'Europe d'athlétisme, jeudi à Munich (Allemagne).

Lavillenie (35 ans) et Collet (23 ans), entrés dans le concours à 5,50 m, n'ont eu à franchir que 5,65 m pour se faire une place en finale. Le premier, cinquième aux Mondiaux il y a moins d'un mois à Eugene (Etats-Unis), y est parvenu à son deuxième essai, le deuxième, sacré champion de France fin juin, dès son premier.

Duplantis, qui s'est offert l'or mondial - le seul qui lui manquait - et nouveau record du monde (6,21 m) en juillet, s'y est repris à deux fois pour passer 5,65 m.

Valentin Lavillenie, le frère cadet de Renaud, a lui échoué à trois reprises dès 5,50 m et ne passe pas le cut.

La finale du saut à la perche est programée samedi soir.



Par Ayaka MCGILL - © 2022 AFP