La Corse, qui a dénombré cinq morts jeudi suite aux violents orages qui ont balayé l'île, s'est réveillée vendredi après une nuit en alerte orange sans intervention majeure, selon les préfectures et les pompiers.

A 6h30, la préfecture de Corse-du-Sud n'avait pas connaissance d'intervention majeure ou d'événement notable, a-t-elle indiqué à l'AFP. Une information confirmée à l'AFP à 07h15 par le commandant du service d'incendie et de secours (SDIS) de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Peraldi.

En Haute-Corse, le SDIS a lui effectué "quatre interventions mineures", dont une sur un voilier en feu à Calvi, a précisé à l'AFP la préfecture du département.

De son côté, la Préfecture maritime a elle aussi confirmé à l'AFP qu'"aucune intervention majeure" n'avait été menée durant la nuit.

La Corse connaissait une "accalmie relative" vendredi aux premières heures du jour, avec des orages "peu actifs", a annoncé Météo-France dans son dernier bulletin, en précisant toutefois que "des orages actifs se forment toujours en mer".

Quelque 7.000 personnes venant des différents campings de Corse-du-Sud évacués jeudi soir en prévision des nouveaux orages de la nuit ont été hébergées dans des bâtiments publics, a précisé la préfecture du département. En Haute-Corse, 5.500 personnes ont également été "mises en sécurité", selon la préfecture.

Le bilan humain était toujours inchangé vendredi matin: les orages très brutaux ont fait cinq morts jeudi matin à travers l'île de Beauté, dont deux en mer, un pêcheur de 62 ans et une kayakiste de 60 ans.

Parmi les autres victimes on recense également une adolescente de 13 ans, de nationalité autrichienne a précisé vendredi la préfecture, qui a perdu la vie après la chute d'un arbre sur son bungalow, à Sagone, en Corse-du-Sud. Un homme de 45 ans a lui aussi été victime de la chute d'un arbre dans un camping de Calvi (Haute-Corse). Enfin une septuagénaire a perdu la vie à quelques kilomètres du camping de Sagone, après la chute du toit d'une paillote sur son véhicule.

Une Italienne de 23 ans, grièvement blessée jeudi par la chute d'un arbre à Calvi, était vendredi toujours hospitalisée en réanimation au centre hospitalier de Bastia, "dans un état stable", a précisé la préfecture de Haute-Corse, qui ne recensait aucune personne disparue.

L'île méditerranéenne, où la saison touristique bat son plein, était repassée en vigilance orange jeudi à 21h00, pour un épisode pluvio-orageux "plus durable" que la veille. Cette vigilance était prévue jusqu'à 10h00 vendredi.



