Les Glasgow Rangers, Copenhague et le Dinamo Zagreb se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions, à l'issue des barrages retour disputés mercredi.

Accrochés en Ecosse à l'aller (2-2), les Rangers, finalistes de la dernière Ligue Europa, se sont imposés chez le PSV Eindhoven 1-0 et retrouvent la C1 douze ans après leur dernière participation, une renaissance après avoir connu une liquidation judiciaire et une rétrogradation en quatrième division en 2012.

Tombeurs de Monaco lors du 3e tour préliminaire, les Néerlandais du PSV ont cédé sur un but de l'attaquant croate Antonio Colak (60e), déjà buteur lors de la première confrontation.

Le duel entre le champion de Turquie, Trabzonspor, et celui du Danemark, Copenhague, a tourné à l'avantage du club scandinave.

Vainqueurs 2-1 à domicile lors du barrage aller, les Danois sont allés faire 0-0 dans l'est de la Turquie. Plus habitué à la Ligue Europa voire à la Ligue Europa Conférence la saison dernière, Copenhague se hisse cette fois en C1.

Le Dinamo Zagreb a quant à lui mis fin aux rêves de première participation à la Ligue des champions des Norvégiens de Bodo/Glimt. Victorieux à l'aller 1-0, le club du nord de la Norvège, s'est incliné dans la capitale croate après prolongation (4-1 a.p.)

Mislav Orsic a ouvert le marque dès la 4e minute d'une frappe du gauche sous la barre. Bruno Petkovic a doublé la mise d'un superbe enchaînement contrôle-retourné acrobatique à la 35e. Albert Gronbaek, buteur à la 70e, a eu beau envoyer les siens en prolongation, les Norvégiens ont craqué, encaissant des buts de Josip Drmic (117e) et Petar Bockaj (120e).

Les Rangers, Copenhague et le Dinamo accompagnent le Benfica Lisbonne, le Maccabi Haïfa et le Viktoria Plzen qui avaient décroché mardi leur ticket pour la compétition reine du football européen.

Les perdants des barrages seront eux reversés en Ligue Europa.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions a lieu jeudi à Istanbul (18h00).

Résultats des matches retour des barrages de la Ligue des champions:

Mercredi

(+) Dinamo Zagreb (CRO) - Bodo/Glimt (NOR) 4-1 a.p (aller: 0-1)

Trabzonspor (TUR) - (+) Copenhague (DEN) 0-0 (aller: 1-2)

PSV Eindhoven (NED) - (+) Glasgow Rangers 0-1 (SCO) (aller: 2-2)

Mardi

(+) Benfica Lisbonne (POR) - Dynamo Kiev (UKR) 3-0 (aller: 2-0)

Etoile rouge Belgrade (SRB) - (+) Maccabi Haïfa (ISR) 2-2 (aller: 2-3)

(+) Viktoria Plzen (CZE) - Qarabag (AZE) 2-1 (aller: 0-0)

Note: (+) indique équipe qualifiée pour la phase de poules de la C1



