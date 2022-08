Un jury a condamné mercredi le comté de Los Angeles à payer 31 millions de dollars de dommages-intérêts, dont 16 pour la veuve Vanessa Bryant, en raison de photos prises par des secouristes sur le site du crash d'hélicoptère qui avait tué Kobe Bryant.

Des agents du bureau du shérif ainsi que des pompiers dépêchés sur le lieu de l'accident en janvier 2020 avaient pris des clichés sur place, y compris des photos des restes déchiquetés du mythique basketteur et de sa fille de 13 ans, Gianna, également décédée dans le drame.

Le procès tenu au civil à Los Angeles a exposé comment certains membres des premiers secours avaient montré ces photos à des personnalités extérieures à l'affaire, notamment à un barman. Un agent du bureau du shérif les avait également envoyées à un ami pendant que les deux jouaient à des jeux vidéo.

Du côté de la défense, le comté de Los Angeles a argué que les images n'étaient jamais devenues publiques et que ses hauts responsables avaient fait preuve de promptitude pour les effacer des appareils électroniques des agents. Mais lors des deux semaines de procès, Vanessa Bryant, la veuve de la superstar du basket, et Chris Chester, dont l'épouse et la fille sont également décédées dans le crash, ont raconté leur peur constante que les images soient dévoilées un jour au grand public sur internet.

Les deux plaignants, dont les plaintes ont été fusionnées, faisaient état de dommages émotionnels.

Le comté a été condamné mercredi à verser 16 millions de dollars à Vanessa Bryant et 15 millions à Chris Chester. Vanessa Bryant, qui a pleuré pendant la lecture du verdict, a quitté le tribunal sans s'exprimer devant les journalistes.

Elle a ensuite posté une photo de Kobe Bryant et de leur fille décédée, en écrivant: "Tout pour vous! Je vous aime! JUSTICE pour Kobe et Gigi!"

- "Compensation juste et raisonnable" -

L'avocat de M. Chester, Jerry Jackson, avait demandé mardi au jury d'octroyer aux deux plaignants un million de dollars pour chaque année de leur espérance de vie estimée, soit 40 millions de dollars pour Vanessa Bryant, âgée de 40 ans, et 30 millions de dollars pour Chris Chester, âgé de 48 ans. Jerry Jackson avait qualifié ces demandes de "compensation juste et raisonnable". "Il n'y a pas de somme d'argent trop importante pour compenser ce qu'ils ont vécu", avait-il affirmé.

L'avocat de Vanessa Bryant, Craig Lavoie, avait lui déclaré qu'il réclamait justice et que les personnes impliquées soient tenues responsables. "Nous sommes ici en raison d'un comportement intentionnel: le comté a violé les droits constitutionnels de Mme Bryant et de M. Chester", avait-il avancé. Le jury est parvenu à son verdict mercredi après environ quatre heures et demie de délibérations. Un verdict rendu le jour où Los Angeles fête le "Mamba Day", le 24 août, ou 24/8, soit les deux nombres fétiches qu'a portés Bryant, surnommé "Black Mamba", lors de ses 20 ans de carrière professionnelle (1996-2016).

D'autres familles de victimes se sont vu accorder l'an dernier 2,5 millions de dollars d'indemnités dans la même affaire.

Une enquête avait conclu à la responsabilité du pilote de l'hélicoptère dans l'accident, une "erreur de jugement" ayant entraîné sa "désorientation" au milieu d'un épais brouillard.

La mort à 41 ans de Kobe Bryant, joueur emblématique des Lakers de Los Angeles et considéré comme l'un des meilleurs basketteurs de l'Histoire, avait provoqué une vive émotion dans le monde entier.



AFP