Sonné après sa lourde défaite contre le Paris Saint-Germain dimanche (7-1), Lille veut relever la tête pour son déplacement à Ajaccio vendredi (21h00) en ouverture de la 4e journée de Ligue 1, avant un PSG-Monaco dimanche (20h45).

Le déplacement chez le promu ajaccien, 18e de L1, offre aux Lillois l'occasion de se rassurer après la soirée cauchemardesque dans leur stade Pierre-Mauroy dimanche dernier et un début de saison difficile.

Douzième du classement, le Losc n'a enregistré qu'une seule victoire contre le promu Auxerre (4-1), avant un nul à Nantes (1-1). Pour ne rien arranger, les Dogues ont dû gérer ces derniers jours le cas Mohamed Bayo, aperçu en discothèque la veille du match et envoyé en équipe réserve. Dauphin du Paris SG avec 7 points, le RC Lens reçoit de son côté le Stade rennais samedi (21h) et peut confirmer son bon début de saison avec deux succès et un nul, dont une large victoire contre Monaco (4-1).

A l'autre extrémité du classement, la lanterne rouge Troyes (0pts) essaiera de débloquer son compteur de points et de victoires avec la réception d'Angers dimanche (15H00).

Les Monégasques auront eux fort à faire dimanche sur la pelouse du PSG, leader (9 pts) et seul club à compter trois victoires. Les Parisiens ont été particulièrement impressionnants contre Lille (7-1), avec notamment un triplé de Kylian Mbappé.

L'ASM, 11e du Championnat après avoir terminé sur la troisième marche du podium la saison dernière, réalise un départ mitigé en L1 (1 victoire, 1 nul, 1 défaite) et peine à se relancer depuis son élimination de la Ligue des champions par le PSV Eindhoven, au 3e tour préliminaire des qualifications.

Le programme de la 4e journée de Ligue 1 :

Vendredi: Ajaccio - Lille à 21h

Samedi : Auxerre - Strasbourg à 17h - Lens - Rennes à 21h

Dimanche: Nantes - Toulouse à 13h - Brest - Montpellier ; Lorient - Clermont ; Nice - Marseille et Troyes - Angers à 15h ; Reims - Lyon à 17h05 ; Paris SG - Monaco à 21h



AFP