Le village de Karim Bakhsh, dans le sud du Pakistan, est presque entièrement sous les eaux après les catastrophiques pluies de mousson: peu de bâtiments tiennent encore debout, les silos de blé sont vides et les serpents venimeux sont partout. Des dizaines de millions de Pakistanais ont été affectés par les pluies de mousson qui ont submergé un tiers du pays et causé la mort de plus de 1.100 personnes.

