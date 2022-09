Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Les grands clubs européens ont entrepris peu de mouvements majeurs jeudi à la clôture du marché estival, hormis l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea actée dans la nuit.

Les grands clubs européens ont entrepris peu de mouvements majeurs jeudi à la clôture du marché estival, hormis l'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang à Chelsea actée dans la nuit.

Et dans l'inertie ambiante, voilà Cristiano Ronaldo contraint de rester à Manchester United!

- Angleterre: Haaland déboule, "Aubam" revient", CR7 reste -

La signature du prodige norvégien Erling Haaland à Manchester City a lancé sur les chapeaux de roue un mercato anglais de nouveau record, avec environ 2 milliards d'euros dépensés jusqu'à présent.

Avant de se faire prêter le milieu brésilien Arthur Melo (Juventus), jeudi, Liverpool a sorti un chèque - inédit pour les Reds - pouvant aller jusqu'à 100 M EUR pour arracher Darwin Nunez à Benfica, comme l'a fait Manchester United pour attirer Antony, l'ailier brésilien de l'Ajax Amsterdam.

Chelsea a copieusement dépensé, enrôlant Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly, mais surtout le Français Wesley Fofana, devenu mercredi l'un des défenseurs les plus chers de l'histoire (plus de 82 M EUR). Les Blues ont aussi recruté l'attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, pour 12 millions d'euros selon le FC Barcelone, un transfert annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi par les deux clubs. "J'ai des comptes à régler avec la Premier League et c'est tellement bon d'être de retour, c'est très excitant", a déclaré le capitaine du Gabon qui avait résilié son contrat avec Arsenal il y a sept mois.

Avec Antony, Lisandro Martinez, Casemiro et Christian Eriksen, Manchester United semble avoir terminé un mercato intéressant.

Mais les Reds Devils n'ont pas trouvé d'issue au feuilleton Ronaldo: le Portugais (37 ans), remplaçant de luxe et désireux de partir pour jouer la Ligue des champions, n'a pas déniché de point de chute...

- Allemagne: départs majeurs et arrivées clinquantes -

La Bundesliga se retrouve orpheline de Haaland et de Robert Lewandowski qui, après huit années au Bayern Munich, a filé au FC Barcelone contre 45 M EUR.

Pour le remplacer, le club bavarois a réalisé un joli coup avec le Sénégalais Sadio Mané, lauréat de la Coupe d'Afrique des nations en 2022.

Le transfert le plus cher de l'été en Allemagne (67 M EUR selon les médias) a aussi été réalisé par le Bayern avec le défenseur Matthijs de Ligt.

Dortmund, vice-champion d'Allemagne, pensait avoir trouvé le remplaçant de Haaland avec Sébastien Haller, mais l'attaquant ivoirien s'est vu diagnostiquer un cancer des testicules après sa signature. Le Borussia a donc recruté Anthony Modeste (34 ans) pour une saison.

Le RB Leipzig a réussi à conserver et faire prolonger jusqu'en 2026 son attaquant français Christopher Nkunku et a recruté l'international allemand Timo Werner, en manque de temps de jeu à Chelsea.

- Espagne: Barça actif jusqu'au bout -

Le mercato du Barça est le feuilleton de l'été en Espagne. Endetté d'environ 1,35 md EUR la saison dernière, le club catalan a activé plusieurs leviers économiques pour obtenir rapidement des liquidités. Cela lui a permis de dépenser 153 M EUR pour cinq recrues, dont le défenseur central français Jules Koundé, en plus de Robert Lewandowski, sa plus grosse prise.

Les Catalans sont restés particulièrement actifs jusqu'au bout avec le départ de Sergino Dest, prêté à l'AC Milan, la séparation actée avec Martin Braithwaite, parti chez les voisins de l'Espanyol Barcelone, et l'arrivée du latéral droit espagnol Hector Bellerin.

Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, a investi 80 M EUR sur le milieu français Aurélien Tchouaméni, attendu comme l'héritier de Casemiro.

Antoine Griezmann, dont le temps de jeu est limité par la situation contractuelle de son prêt en provenance du Barça, devrait malgré tout rester à l'Atlético Madrid.

La dernière semaine a par ailleurs été rythmée par le départ d'Alexander Isak de la Real Sociedad vers Newcastle pour 70 M EUR, le recrutement en prêt de Kasper Dolberg (Nice) au Séville FC et l'arrivée d'Edinson Cavani au Valence CF du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso.

- Italie: la Juventus a recruté français -

A la Juventus, les recrues sont souvent arrivées de France: la "Vieille Dame" a notamment attiré l'avant-centre polonais Arkadiusz Milik (Marseille) et les milieux argentins Angel Di Maria et Leandro Paredes, venus du PSG, premier adversaire des Turinois cette saison en Ligue des champions.

L'AC Milan s'est fait prêter par le Barça le latéral américain Sergino Dest pour pallier l'absence pour plusieurs semaines d'Alessandro Florenzi, blessé mardi.

Quant à l'Inter Milan, elle a non seulement réussi à conserver Milan Skriniar, convoité par le Paris SG, mais aussi obtenu un renfort défensif de dernière minute jeudi avec l'arrivée en prêt de l'international italien Francesco Acerbi, venu de la Lazio Rome.

vd-tba-alu-hap-jed/jta/hpa/ybl



Par Peter HUTCHISON avec Celine GESRET - © 2022 AFP