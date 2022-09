Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Ce dimanche 4 septembre 2022, un automobiliste a fauché un groupe de piétons aux alentours de 6h20 (heure métropole) sur l'avenue Fronton. Bilan : au moins 3 personnes ont été grièvement blessés et hospitalisés d'après plusieurs médias nationaux. Le conducteur du véhicule a refusé d'obtempérer avec les forces de l'ordre, percutant par la suite un autre véhicule et d'autres piétons. Cinq d'entre eux sont dans un état d'urgence relative selon nos confrères de BFM TV. Le conducteur du véhicule a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte d'après les médias nationaux. (Photo d'illustration : AFP)

