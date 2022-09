Selon La Tribune, qui a révélé l'information, l'incident s'est produit peu après le décollage en phase de montée alors que le copilote a refusé de suivre une consigne. Les deux hommes se sont ensuite empoignés par le col tout en restant à leur poste de pilotage. ""L'incident a pris rapidement fin sans affecter ni la conduite ni la sécurité du vol qui s'est poursuivi normalement", selon Air France, qui rappelle que "la sécurité de ses clients et membres d'équipage est sa priorité absolue".

"Air France confirme qu'à la suite d'un différend opposant les deux pilotes aux commandes d'un A320 effectuant la liaison Genève-Paris en juin 2022, des gestes inappropriés ont été échangés", indique la compagnie. "Les pilotes concernés sont à ce jour arrêtés de vol et dans l'attente d'une décision managériale qui statuera sur l'issue et le traitement à donner à l'événement", ajoute-t-elle.

16.000 musiciens se sont rassemblés en Colombie ce dimanche, battant le record du plus grand concert du monde. Six oeuvres ont été jouées simultanément par les musiciens, dont ceux de la Philharmonie de Bogota. Ils étaient accompagnés par des chorales d'enfants.

Face à l'immensité de l'espace, beaucoup pensent que tout est silencieux. Mais la Nasa a partagé une vidéo sur ses réseaux sociaux où l'on peut entendre le bruit d'un trou noir venant de la galaxie connue sous le nom d'amas de Persée. Cette dernière se situerait à 250 millions d'années-lumière de notre système solaire.

Comment le son du trou noir a été capté par la Nasa ?

"Un amas de galaxies contient tellement de gaz que nous avons capté un son réel. Ici, il est amplifié et mélangé à d'autres données pour entendre un trou noir", a commenté la Nasa dans un communiqué. De fait, c'est bien l’importante quantité de gaz chaud entourant le trou noir au centre de l’amas de galaxies de Persée, qui a permis à l'agence spatiale de capturer un enregistrement inédit. Mais si les signaux acoustiques du trou noir ont été identifiés en 2003 par les données de l'observatoire à rayons X Chandra, ils n'avaient jusque-là jamais été rendus perceptibles à l'oreille humaine.

"Dans cette nouvelle sonorisation de Persée, les ondes sonores que les astronomes avaient identifiées précédemment sont rendues audibles pour la première fois", s'enthousiasme l'institution. En multipliant les fréquences sonores plusieurs quadrillons de fois (Sachant qu'un quadrillion équivaut à un million de milliards), le son a ainsi été rendu audible, pour notre plus grand plaisir.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e