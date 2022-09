A l'approche de l'hiver métropolitain dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine et la crise du gaz, Emmanuel Macron lors d'une prise de parole dévoile ce lundi 5 septembre 2022, la stratégie nationale de la France pour pallier toute coupure de gaz ou d'électricité, après avoir échangé avec le chancelier Allemand Olaf. Un appel à sobriété énergétique et à la responsabilité individuelle est lancée à la nation afin d'éviter toute restriction durant la période froide. Le président français a également présenté la stratégie nationale en matière de transition énergétique et les mesures pour faire face à l'inflation. (Photo d'illustration : AFP)

"La France a déjà atteint 92 à 93% de notre stock de gaz pour l'hiver" a affirmé Emmanuel Macron lors de sa prise de parole en direct de l'Élysée. "Nous sommes en avance sur nos objectifs", a assuré le chef de l'État.

Celui-ci a annoncé une série de mesures pour garantir un hiver serein à la population. Notamment la necessité de "parvenir à économiser 10% de l'énergie que l'on consomme habituellement". Le ton est donné, "la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas", assure Emmanuel Macron. C'est pourquoi, un appel à la responsabilité nationale est lancé. "En changeant les comportements habituels, économiser ces 10% d'énergie est faisable", a souligné le président.

"Chacun d'entre vous a un rôle à jouer", indique-t-il. "En baissant la climatisation lorsqu'il fait chaud mais aussi en se calant à une référence de chaffage de 19° par pièce". Ce sont là "les petits efforts collectifs qui permettront au pays d'atteindre son objectif de sobriété", a précisé le chef de l'Etat. "Ce plan de mobilisation active permettra d'éviter les situations de rationnement devant protéger des coupures loros de l'hiver", a-t-il assuré. La sobriété énergétique concernera donc autant les ménages et les foyers que les entreprises.

Autre mesure phare annoncée par le gouvernement : mise en place d'une solidarité européenne et plus précisément celle d'une solidarité franco-allemande. "L'Allemagne a besoin de gaz et nous en produisons. Nous avons besoin d'électrictité, l'Allemagne et le reste de l'Europe en ont", explique Macron. Au conflit armé causant une crise énergétique sans précédent en Europe, la France doit également faire face aux défis techniques que rencontre le parc nucléaire français. "Nous avons plus de centrales que prévus en maintenance", a annoncé Emmanuel Macron. "Nous avons donc moins d'électricité que prévu". C'est donc le sens donné à cette solidarité franco-allemande, acté lors du conseil de vendredi dernier. "Notre connexion gazière avec l'Allemagne sera prête pour l'hiver", a-t-il assuré.

Emmanuel Macron l'a affirmé "la solution pour regarder sereinement cet hiver est aux mains des Français".

- L'énergie un outil de guerre -

"L'énergie est un outil de guerre utilisé par la Russie. Il est donc primordial de garantir notre autonomie énergétique le plus rapidement possible", a insisté Emmanuel Macron. "Aller plus vite, cela passe aussi par la rénovation de nos bâtiments et la conversion de notre parc automobile", a-t-il ajouté.

Le président a également annoncé les prochaines mesures que l'Etat Français et l'Allemagne soutiendront lors de la prochaine commission européenne prévue à Prague. "La France est favorable à une pratique d'achat commun du gaz à l'échelle de l'Europe", fait-il savoir. "En achetant groupé, nous achèterons moins cher". Cette mesure devrait permettre à la Commission européenne de fixer un plafond au prix du gaz russe. "La France soutient cette mesure de réduction qui est aussi une mesure de sanction vis-à-vis de la Russie", indique le président Emmanuel Macron.

En ce qui concerne l'inflation, afin de réduire l'envolée des prix, le Gouvernement prévoit à court terme "des mesures de lutte contre les pratiques spéculatives ayant conduit à la démultiplication des prix sur les marchés par certains opérateurs". Il est aussi envisagé au cours des prochains mois d'accélérer la production des énergies renouvelables et du nucléaire. "Un scénario uniquement basé sur les énergies renouvelables ou uniquement sur l'énergie nucléaire n'est pas réalisable d'ici 2050", a annoncé le président en réponse à une question posée par un journaliste. "Nous devons accélérons notre production d'énergie renouvelable mais aussi améliorer notre capacité en nucléaire. Nous devons aller plus vite", fait-il savoir.

Réformer le marché de l'électricté est aussi une priorité pour le chef de l'État. Selon lui, le marché électrique français présente deux principaux défauts auxquels il faut remédier. "Nous devons parachever le réseau électrique européeen et multiplier les connexions européennes afin d'avoir des prix sur le marché européens en accord avec les coûts de production".

