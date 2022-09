Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 43 secondes

Au Cambodge, la hausse des prix menace des milliers d'enfants de malnutrition dans l'un des pays d'Asie les plus pauvres et les plus vulnérables aux chocs climatiques, qui mise notamment sur des programmes d'apprentissage de l'agriculture à l'école pour s'en sortir.

