Trente-deux blessés dont un grièvement: lourd bilan pour les violents affrontements entre supporters jeudi à l'Allianz Riviera de Nice avant la rencontre de Ligue Europa Conférence entre l'OGC Nice et les Allemands du FC Cologne, finalement reportée d'une heure et conclue sur un score nul (1-1).

Une heure avant le coup d'envoi du match de cette 1ère journée de la plus petite des trois Coupes d'Europe de football, plusieurs centaines de supporteurs cagoulés aux couleurs du club de Cologne, sur les plus de 8.000 présents dans la tribune Ray, ont envahi la tribune présidentielle, ou tribune Ségurane, pour aller en découdre avec les supporteurs niçois, installés eux en tribune populaire sud, ont constaté des journalistes de l'AFP dans le stade.

Selon la préfecture, interrogée par l'AFP, "ce sont les Allemands qui ont chargé".

Les supporteurs en sont venus aux mains, parfois armés de chaises ou de barres de fer arrachées dans le stade, ont constaté les journalistes de l'AFP dans le stade.

Au total, 32 personnes ont été blessées, dont deux policiers et un stadier, et quatre hospitalisées, selon un dernier bilan de la préfecture vers 22h30.

Parmi elles, un supporter venu de la tribune du FC Cologne a été hospitalisé en "urgence absolue" après une chute de plus de 5 mètres entre deux niveaux des tribunes. Son pronostic vital n'était plus engagé, selon le dernier point de la préfecture.

"Très alcoolisé", cet homme était en fait un supporter parisien, a précisé dès 20h00 la préfecture des Alpes-Maritimes, confirmant ainsi plusieurs sources qui avaient évoqué auprès de l''AFP la présence de supporteurs parisiens dans la tribune du FC Cologne, en portant leurs couleurs. Certains auraient été repérés par des supporters niçois avant la rencontre.

Au coup d'envoi du match, à 19h40, avec près d'une heure de retard, le club de supporters des "Supras Auteuil" du PSG a ainsi sorti une banderole au sein de la tribune attribuée aux Allemands, a constaté un journaliste de l'AFP.

- Amélie Oudéa-Castéra: "Notre sport est sali" -

Face à ces incidents, les portes du stade avaient été "momentanément fermées, le temps que le calme revienne" après l'intervention des forces de l'ordre, a expliqué la préfecture.

Lors d'une réunion de crise au stade entre des représentants de l'UEFA (NDLR: la Fédération européenne de football), le préfet des Alpes-Maritimes, le procureur de la République et le maire de Nice, Christian Estrosi, il a été conjointement décidé de reporter le coup d'envoi, initialement prévu à 18h45.

Après une annonce en langue allemande demandant aux supporteurs de Cologne de se calmer, le capitaine de Nice, le Brésilien Dante, a pris le micro pour s'exprimer devant les supporteurs niçois: "On sait tous que vous n'y êtes pour rien", a lancé Dante. "Je compte sur vous et sur l'organisation pour pouvoir jouer ce match. Je compte sur vous et votre soutien".

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a déploré que "notre sport soit sali", jeudi soir, lors d'un événement avec des sponsors organisé à Paris par l'association Sporsora. "Il y en a marre, il y en a vraiment marre que notre sport soit sali de cette façon, qu'on ne puisse plus se dire qu'on va avec ses gamins de manière sereine et sécurisante dans un stade", a regretté la ministre.

Dès jeudi après-midi, avant même d'arriver au stade, les supporteurs allemands avaient dégradé des monuments niçois et tagué des stations de tramway dans Nice. La mairie de Nice évalue les dégâts et M. Estrosi a indiqué qu’il demanderait leur remboursement au club de Cologne.

"Il y a eu des velléités d'affrontement de la part des supporters allemands à l'extérieur du stade", a indiqué à l’AFP le directeur de cabinet du préfet, Benoît Huber.

A 20h30, à la mi-temps du match, aucune interpellation n'avait encore eu lieu, selon la préfecture.

Il y a un an, en août 2021, le derby de la Méditerranée entre Nice et Marseille en Ligue 1 avait dégénéré et la rencontre ne s'était jamais terminée.

Des supporters niçois avaient envahi le terrain et l'avaient transformé en ring après que Dimitri Payet, le meneur de jeu de l'OM, avait renvoyé vers la tribune une énième bouteille en plastique le visant.



