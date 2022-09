Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les dirigeants du monde entier ont rapidement réagi à la mort de la reine Elizabeth II, rendant hommage à la souveraine à l'exceptionnelle longévité et envoyant leurs vœux à la famille royale et au peuple britannique.

Les dirigeants du monde entier ont rapidement réagi à la mort de la reine Elizabeth II, rendant hommage à la souveraine à l'exceptionnelle longévité et envoyant leurs vœux à la famille royale et au peuple britannique.



- Joe Biden a salué jeudi en Elizabeth II "une femme d'Etat d'une dignité et d'une constance incomparables", estimant dans un communiqué que la reine défunte était "plus qu'une monarque. Elle incarnait une époque."

Elizabeth II "a contribué à rendre +spéciale+" la relation entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, a encore écrit le président américain dans un communiqué. Il se dit "impatient de poursuivre une étroite relation d'amitié avec le roi et la reine consort".

- Emmanuel Macron a rendu hommage à Elizabeth II, qu'il a saluée comme "une amie de la France, une reine de cœur" ayant "marqué à jamais son pays et son siècle".

"Sa Majesté la Reine Elizabeth II a incarné la continuité et l'unité de la nation britannique plus de 70 ans durant. Je garde le souvenir d'une amie de la France, une reine de cœur qui a marqué à jamais son pays et son siècle", a réagi le président dans un tweet.

- Le président irlandais Michael D. Higgins a exprimé ses condoléances, saluant "une amie remarquable de l'Irlande".

"Au moment où nous offrons nos condoléances à tous nos voisins au Royaume-Uni, à la suite de la mort d'une remarquable amie de l'Irlande, nous nous rappelons du rôle joué par la reine Elizabeth dans la longue amitié" entre les deux pays à l'histoire tourmentée, a affirmé le président.

- Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a salué "la grâce, la dignité et le dévouement" d'Elizabeth II, qui a été une "présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur".

La reine "était largement admirée pour sa grâce, sa dignité et son dévouement à travers le monde. Elle a été une présence rassurante pendant des décennies de changements de grande ampleur, dont la décolonisation en Afrique et en Asie", a-t-il déclaré dans un communiqué.

- Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit "profondément attristé".

"Pendant plus de 70 ans, elle a incarné un leadership et un engagement public désintéressé. Mes plus sincères condoléances à la famille royale, à nos alliés de l'OTAN -le Royaume-Uni et le Canada -, et au peuple du Commonwealth", a-t-il tweeté.

- Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la mort d'Elisabeth II était "une perte irréparable".

"Au nom du peuple ukrainien, nous adressons nos sincères condoléances à la famille royale, à l'ensemble du Royaume-Uni et au Commonwealth pour cette perte irréparable", a déclaré le président Zelensky dans un message sur les réseaux sociaux.

- La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, en faveur de l'indépendance de l'Ecosse vis-à-vis de Londres, a estimé que la mort de la reine Elizabeth II est "un moment profondément triste pour le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde".

"Sa vie a été marquée par un dévouement et un service extraordinaires. Au nom du peuple écossais, je présente mes plus sincères condoléances au Roi et à la famille royale", a déclaré la dirigeante écossaise sur Twitter.

- Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a rendu hommage à Elizabeth II, qu'il a saluée comme une "dirigeante unique" et une "figure exceptionnelle" qui "symbolisait la dévotion et l'amour pour sa patrie".

- La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué en Elizabeth II "un modèle de continuité" à travers l'Histoire, "dont le calme et le dévouement ont donné de la force à beaucoup".

"Elle a été témoin de la guerre et de la réconciliation en Europe et au-delà, et des transformations profondes de notre planète et de nos sociétés", a-t-elle tweeté.

- La reine Elizabeth II a symbolisé "la réconciliation" avec l'Allemagne, contribuant à "panser les plaies" de la Deuxième guerre mondiale, a salué le chef de l'Etat allemand Frank-Walter Steinmeier.

"La Grande-Bretagne a tendu la main à l'Allemagne pour qu'elle se réconcilie - et la main de la réconciliation était aussi celle de la reine", a écrit M. Steinmeier dans un message de condoléances.

- L'ancien président américain Donald Trump a salué l'"extraordinaire héritage de paix et de prospérité" que la reine Elizabeth II laisse au Royaume-Uni.

- Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a salué dans un tweet la "figure d'importance mondiale, témoin et auteur de l'histoire britannique et européenne" qu'était Elizabeth II.

- Le président du Sri Lanka Ranil Wickremesinghe a présenté "ses plus sincères condoléances à la famille royale, au gouvernement et au peuple du Royaume Uni".

- Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a rendu hommage sur Facebook à "une icône, un symbole de pouvoir, de culture et de traditions du Royaume Uni".

- Le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde ont rendu hommage à Elizabeth II, "une monarque d'exception qui a profondément marqué l'Histoire", faisant preuve "de dignité, de courage et de dévouement tout au long de son règne".

- Le Premier ministre indien Narendra Modi s'est dit "peiné par la disparition" de celle qui avait accédé au trône en 1952, devenant le premier souverain britannique à ne pas avoir régné sur l'Empire des Indes, disparu en 1947 avec la Partition et les indépendances de l'Inde et du Pakistan.

La souveraine britannique a été "un guide inspirant pour sa nation et son peuple", a déclaré M. Modi en offrant ses condoléances à la famille royale et aux Britanniques.

- Arif Alvi, président du Pakistan, le deuxième pays le plus peuplé du Commonwealth après l'Inde, a salué la mémoire d'"une grande et bienfaisante dirigeante".

Sa mort laisse un immense vide dont le souvenir "restera gravé en lettres d'or dans les annales de l'histoire mondiale", a-t-il ajouté.



Par Danny KEMP - © 2022 AFP