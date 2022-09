Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les Américains honoraient dimanche la mémoire des près de 3.

000 personnes tuées lors des pires attentats de l'Histoire, le 11 septembre 2001, qui avaient profondément traumatisé leur pays.

A New York, la foule réunie près de l'impressionnant musée-mémorial de Manhattan s'est tue pendant deux minutes de silence, marquant les moments exacts où les deux avions piratés par des commandos islamistes avaient percuté les tours du World Trade Center.

Dans le public, la vice-présidente Kamala Harris a écouté la très longue liste des noms des victimes. Le président Joe Biden participait lui à une autre cérémonie, au Pentagone.

"Le chagrin s'efface un peu avec le temps, mais l'absence permanente de mon père reste tout aussi présente", a confié le fils de Jon Leslie Albert, une des victimes des attentats, après avoir lu le nom de son père.

Un autre proche de victime, appelant les personnalités politiques présentes à apaiser les profondes divisions de l'Amérique, a affirmé qu'"on ne devrait pas avoir besoin d'une autre tragédie pour unir notre nation".

Le 11 septembre 2001, 2.977 personnes avaient péri dans les attentats les plus meurtriers de l'Histoire, commis par l'organisation jihadiste Al-Qaïda.

Deux avions avaient percuté les deux tours du World Trade Center, à New York, un troisième avait éventré le Pentagone et un quatrième, qui semblait viser le Capitole ou la Maison Blanche, s'était écrasé dans une zone boisée de Shanksville, en Pennsylvanie, après une contre-attaque des passagers.

Aucune personne à bord des quatre avions ne survécut.

A Washington, le président Joe Biden s'est recueilli au Pentagone.

L'air solennel et une main posée sur le coeur, il a participé à une cérémonie de dépôt de couronne de fleurs près de ce bâtiment où un des avions détournés s'était écrasé, tuant 184 personnes.

"Nous n'oublierons jamais", avait-il tweeté plus tôt, promettant de "continuer à faire vivre la mémoire des précieuses vies qui nous ont été volées" pendant ces attaques, il y a 21 ans.

Jill Biden, première dame des Etats-Unis, participera elle à 10H30 (14H30 GMT) à une cérémonie à Shanksville, en Pennsylvanie.

Des responsables internationaux ont eux aussi rendu hommage aux victimes de cet attentat qui avait marqué le monde entier.

"Au moment où nous nous souvenons du 11 septembre et des vies innocentes perdues, nous nous souvenons aussi de la solidarité qui nous avait soudés pendant ces heures sombres", a tweeté le président ukrainien Volodymyr Zelensky.



Par María Inés DELGADO - © 2022 AFP