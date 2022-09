Vous avez demandé de l'actualité insolite ? La voici, la voila. Au sommaire du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 septembre au samedi 10 septembre 2022 : C'est sa maison, et il ne compte pas partir, même si il se retrouve au milieu d'un grand parking d'un centre commercial en Chine. En Slovaquie, on peut désormais admirer un train à vapeur circulant sur la ligne de touche d'un terrain de football. Enfin, terminons par une triste actualité avec ce motard qui a perdu la vie parce qu'il essayait de traverser la piste d'atterrissage.

En Chine, un habitant de Changchun a décidé de ne pas déménager malgré l'implantation d'un centre commercial près de chez lui. Résultat, sa maison se trouve désormais sur le parking de la grande surface. L'homme vit cerné par les voitures. En Chine, plusieurs autres personnes se retrouvent dans la même situation. Les habitants résistent et ont résisté aux promoteurs immobiliers et autres autorités. Il peut s'agir d'un projet de construction de centre commercial, d'autoroute, et autres projets urbains. Leur habitation est alors qualifiée de "maison clou".

En Slovaquie, dans la ville de Čierny Balog, circule un train à vapeur sur un chemin de fer, placé sur la ligne de touche d'un terrain de football. La voie ferrée a été installée entre les tribunes et le terrain de sport. Un spectacle qui fait désormais parti du paysage slovaque.

Un motard a été tué après avoir heurté un avion de TAP Air Portugal sur la piste lors de l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport de Guinée Conakry, a annoncé samedi 3 septembre 2022 la compagnie aérienne. L'accident du vol TP1492, qui avait décollé vendredi de Lisbonne, s'est produit lorsque "une moto a essayé de traverser la piste" au moment de l'atterrissage, a expliqué le transporteur portugais dans un communiqué.

"Toutes les procédures de sécurité ont été suivies, mais il n'a pas été possible d'éviter l'accident", a précisé TAP ajoutant qu'il n'y avait aucun blessé parmi les passagers et les membres d'équipage.

Des investigations sont en cours pour déterminer les causes de l'accident.

Le vol de retour de TAP, qui devait atterrir samedi dans la capitale portugaise à 05h10 (04H10 GMT), a été annulé, selon les information du gestionnaire des aéroports portugais (Ana)

