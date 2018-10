Avant le départ de la 25ème édition du Grand Raid ce jeudi 18 octobre 2018, retour sur la Grande traversée de 2015 avec la republication de notre article sur la victoire avec panache d'Antoine Guillon. Chez les femmes, Nuria Picas devenait la première espagnole à être couronnée reine de la Diagonale des Fous.

Cette année-là, Antoine Guillon prenait le commandement de la course au pied du Taïbit, à 72km du départ. Une première place qu'il n'a cédée à personne et sans jamais sembler être inquiété par ses poursuivants, tant il apparaissait d'une aisance folle sur cette 23ème Diagonale des Fous longue de 164km. En terminant la course en 24 heures et 17 minutes, le natif de Vailhan (Hérault) franchissait la ligne d'arrivée 20 minutes devant Sébastien Camus, et une heure devant le Réunionnais Freddy Thévenin.

Tout aussi impressionnante, l'espagnole Nuria Picas aura elle livré une bataille acharnée jusqu'au dernier kilomètre avec Émilie Lecomte pour finalement distancer la Française d'un cheveu -1 minute et 18 secondes-, et vingt minutes devant la Suissesse Andréa Huser. Une victoire historique, puisqu'elle inscrivait pour la première fois le nom d'une Espagnole au palmarès du Grand Raid.



