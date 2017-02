Le premier point presse de l'année de l'association Grand Raid s'est tenu ce mercredi 15 février 2017. Tandis que la compétition s'apprête à fêter ses 25 ans, l'organisation propose une 4e course au programme, le relais Zembrocal. La nouveauté de cette année se veut ouverte aux compétiteurs les moins aguerris. Dans le même temps, Robert Chicaud, président de l'association, promet une vraie fête, pour l'anniversaire de l'évènement. Le Grand Raid 2017 se déroulera du 19 au 22 octobre prochains.

Robert Chicaud et l'organisation du Grand Raid ont fait le point sur cette 25e édition, qui compte pour la première fois une quatrième course en relais, nommée Zembrocal, en référence au plat "varié et succulent" réunionnais.

201 kilomètres, plus de 3000 mètres de dénivelé, le relais, pour lequel 1500 coureurs sont attendus, devrait séduire celles et ceux n'osant pas s'inscrire aux trois autres courses traditionnelles. En effet, sa mise en place a répondu à la demande de coureurs voulant participer à la ferveur du Grand Raid, mais n'ayant pas l'expérience requise pour les trails et ultra-trail. Si, pour la Diagonale, il est nécessaire d'avoir terminé au moins deux courses, dont une cumulant 85 points - 75 points pour les trails -, le relais ne demande en revanche aucune condition de participation, sauf "une expérience de la montagne" note Robert Chicaud.

Côté parcours, cette course permettra aux challengers, en équipe mixte, de "découvrir le Sud" et des sentiers oubliés. Le départ est prévu à Saint-Pierre à 17h00 le vendredi 20 octobre 2017 tandis que le tronçon sera coupé en trois parties : la première, de 70km et comptant 4800 mètres de dénivelé, devra être terminé en 22 heures maximum. Les deux autres morceaux compteront 65km et 3500 mètres de dénivelé, à parcourir en 20 heures. Denis Boule, directeur de course, a conçu ce relais qui peut également se faire en randonnée. Il détaille les points de passage, tandis que le parcours ne sera définitif que quelques jours avant le départ.

Les inscriptions pour le relais Zembrocal débuteront le 7 mars prochain et ne sera pas soumis au tirage au sort. Ce sera donc "premiers arrivés, premiers servis" pour les chefs d'équipes qui devront se charger de l'inscription.

A noter que seuls quelques détails changent à propos des trois autres courses - Diagonale des Fous, Trail de Bourboun et Mascaraignes. Le parcours, qui sera rendu officiel à la fin de la saison cyclonique, mi-avril, après accord avec le Parc National de La Réunion, compte déjà une modification, notamment pour la Diagonale : les check points de Piton Sec et Piton Textor seront fusionnés en un seul point, rallongeant de 3 à 4 km le parcours.

Sur le net, l'engouement est déjà palpable puisqu'au 13 février, plus de la moitié des places disponibles pour chaque course a été pourvue, ce qui laisse entrevoir un tirage au sort. Les pré-inscritions s'achèvent le 2 mars prochain.

Une fête

Enfin, pour les 25 ans de la compétition, Robert Chicaud promet "une vraie fête du sport", dont les détails (plateaux et animations) seront rendus publiques dans les mois qui viennent. Côté tête d'affiches, seuls quelques noms fuitent de l'organisation. François D'Haene, qui a réalisé un triplé lors de l'édition précédente ne sera pas sur la ligne de départ cette année. Audrey Bassac, Antoine Guillon ou Xavier Thevenin, sont quant à eux, d'ores et déjà annoncés.

